Elon Musk a devenit primul om din lume cu o avere de jumătate de trilion de dolari

Elon Musk a devenit primul om din lume care a atins o avere estimată la peste 500 de miliarde de dolari, relatează Forbes.

Miercuri după-amiază, indicele miliardarilor al publicației arăta că averea sa a urcat la 500,1 miliarde de dolari, înainte de a scădea ușor sub acest prag, la circa 499 de miliarde.

Creșterea spectaculoasă a avut loc pe fondul avansului acțiunilor Tesla, unde Musk deține peste 12% din capital, dar și al evaluărilor în creștere ale celorlalte afaceri ale sale: compania de rachete SpaceX și startup-ul de inteligență artificială xAI.

La închiderea bursei de la New York, acțiunile Tesla s-au apreciat cu 3,3%, ceea ce a dus la o creștere de peste 14% de la începutul anului.

Investitorii au salutat faptul că Musk și-a concentrat mai mult atenția pe companiile sale și mai puțin pe politică, după ce în trecut a fost criticat pentru implicarea în administrația Trump, în cadrul Department of Government Efficiency (DOGE).

„Musk este acum în prim-planul Tesla,” a declarat în septembrie Robyn Denholm, președinta consiliului de administrație.

Luna trecută, omul de afaceri a cumpărat acțiuni Tesla în valoare de 1 miliard de dolari, într-un gest interpretat ca semnal de încredere în viitorul companiei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)