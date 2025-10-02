x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Elon Musk a devenit primul om din lume cu o avere de jumătate de trilion de dolari

Elon Musk a devenit primul om din lume cu o avere de jumătate de trilion de dolari

de Redacția Jurnalul    |    02 Oct 2025   •   11:15
Elon Musk a devenit primul om din lume cu o avere de jumătate de trilion de dolari
Sursa foto: Hepta

Directorul Tesla a depășit pragul istoric de 500 de miliarde de dolari, potrivit Forbes, după ce acțiunile companiei și valorile altor afaceri ale sale, precum SpaceX și xAI, au crescut semnificativ în ultimele luni.

Elon Musk a devenit primul om din lume care a atins o avere estimată la peste 500 de miliarde de dolari, relatează Forbes.

Miercuri după-amiază, indicele miliardarilor al publicației arăta că averea sa a urcat la 500,1 miliarde de dolari, înainte de a scădea ușor sub acest prag, la circa 499 de miliarde.

Creșterea spectaculoasă a avut loc pe fondul avansului acțiunilor Tesla, unde Musk deține peste 12% din capital, dar și al evaluărilor în creștere ale celorlalte afaceri ale sale: compania de rachete SpaceX și startup-ul de inteligență artificială xAI.

La închiderea bursei de la New York, acțiunile Tesla s-au apreciat cu 3,3%, ceea ce a dus la o creștere de peste 14% de la începutul anului.

Investitorii au salutat faptul că Musk și-a concentrat mai mult atenția pe companiile sale și mai puțin pe politică, după ce în trecut a fost criticat pentru implicarea în administrația Trump, în cadrul Department of Government Efficiency (DOGE).

„Musk este acum în prim-planul Tesla,” a declarat în septembrie Robyn Denholm, președinta consiliului de administrație.

Luna trecută, omul de afaceri a cumpărat acțiuni Tesla în valoare de 1 miliard de dolari, într-un gest interpretat ca semnal de încredere în viitorul companiei.

Citește pe Antena3.ro

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: elon musk avere
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri