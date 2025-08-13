x close
Macron: Următorul summit Trump-Zelenski-Putin ar putea avea loc în Europa

de Redacția Jurnalul    |    13 Aug 2025   •   19:35
Sursa foto: Hepta/Emmanuel Macron

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că speră ca un eventual summit viitor între Trump, Zelenski și Putin să se desfășoare în Europa, „într-o țară neutră, acceptabilă pentru toate părțile”, conform AFP.

Macron a precizat, de asemenea, că „chestiunile teritoriale privind Ucraina pot fi și vor fi negociate numai de către președintele ucrainean”.

Președintele francez a participat miercuri după-amiază la o videoconferință cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și lideri ai Uniunii Europene, cu privire la viitorul summit Trump-Putin privind Ucraina.

După o conversație telefonică de o oră cu Donald Trump, Emmanuel Macron a declarat că președintele american dorește să obțină un armistițiu în Ucraina. O inițiativă „susținută” de Franța, a afirmat șeful statului francez, potrivit Le Figaro.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: emmanuel macron Donald Trump Volodimir Zelenski ucraina vladimir putin
