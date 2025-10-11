Emmanuel Macron l-a numit din nou pe Sébastien Lecornu ca prim-ministru al Franței, în încercarea de a calma criza politică

Emmanuel Macron l-a reconfirmat pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru al Franței

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a decis să-l reinstaleze pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru, într-o mișcare menită să restabilească stabilitatea politică și să evite convocarea alegerilor anticipate, în contextul unei crize profunde care paralizează guvernul de la Paris.

Lecornu, loialistul pe care Macron pariază din nou

Decizia lui Macron vine la doar câteva zile după ce Lecornu își prezentase demisia. Reinstalarea sa are scopul de a asigura adoptarea bugetului de stat, într-un parlament divizat și tensionat.

Potrivit Reuters, președintele francez își asumă un risc politic major, fiind acuzat de rivalii săi că refuză să recunoască eșecul actualei formule de guvernare. Opoziția cerea alegeri anticipate sau chiar demisia președintelui, considerând că doar o nouă majoritate ar putea restabili încrederea.

„Trebuie să punem capăt acestei crize politice”

„Accept – din datorie – misiunea încredințată mie de președintele Republicii de a face tot posibilul pentru a prezenta Franței un buget până la sfârșitul anului și pentru a aborda problemele cotidiene ale concetățenilor noștri”, a scris Sébastien Lecornu pe platforma X.

„Trebuie să punem capăt acestei crize politice care exasperează poporul francez și acestei instabilități care dăunează imaginii și intereselor Franței.”

Opoziția reacționează dur

Înaintea reconfirmării, Emmanuel Macron convocase o reuniune cu liderii principalelor partide pentru a obține sprijinul acestora. Însă partidele de stânga s-au declarat „consternate” de alegerea făcută, avertizând că viitorul guvern ar putea fi la fel de fragil ca precedentele.

„Nu ne dorim dizolvarea parlamentului, dar nici nu ne temem de asta”, a transmis liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, după întâlnirea cu președintele.

Alegeri anticipate, un scenariu tot mai probabil

Dacă noul guvern Lecornu nu reușește să treacă bugetul, Macron ar putea fi forțat să dizolve parlamentul, o decizie care ar putea avantaja partidele de extremă dreaptă — principalele beneficiare ale nemulțumirii publice.