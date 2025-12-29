Macron: Facem progrese privind garanțiile de securitate, esențiale pentru o pace justă în Ucraina

După acest schimb de opinii, Emmanuel Macron a avut și o convorbire separată cu Zelenski.

„Facem progrese privind garanțiile de securitate care vor fi centrale pentru construirea unei păci juste și durabile”, a precizat Macron, luni, pe platforma X.

El a precizat că Franța va reuni la începutul lunii ianuarie, la Paris, țările din „Coaliția celor dispuși”, cu scopul de a finaliza contribuțiile concrete ale fiecărui stat la sprijinul pentru Ucraina și la consolidarea stabilității europene.

De asemenea, și poziția Poloniei a fost subliniată luni într-un comunicat al Cancelariei Prezidențiale de la Varșovia, care a anunțat participarea președintelui Karol Nawrocki la teleconferința liderilor europeni cu Trump și Zelenski.

Potrivit documentului, „a fost discutat stadiul negocierilor de pace, menite să ducă la încheierea războiului din Ucraina provocat de Rusia”.

În acest context, Nawrocki „a subliniat angajamentul semnificativ al președintelui Trump față de procesul de pace”.

Președintele polonez a reamintit rolul strategic al Poloniei.

„De la începutul agresiunii ruse la scară largă împotriva Ucrainei, Aeroportul Rzeszów-Jasionka a funcționat ca un hub pentru peste 90% din ajutorul acordat Ucrainei, motiv pentru care poziția Poloniei în momentul semnării unui acord de pace va fi crucială”, spune președintele Poloniei.

De asemenea, Cancelaria prezidențială de la Varșovia subliniază că „discuțiile arată că orice decizii privind pacea și securitatea în regiune trebuie luate împreună cu toate părțile interesate, iar determinarea părții americane și unitatea pozițiilor statelor europene oferă o șansă reală de a pune capăt războiului cauzat de Federația Rusă”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump în Florida, pentru coordonarea pozițiilor privind viitoarele negocieri de pace.

Discuțiile s-au concentrat pe situația de securitate din Ucraina, pe sprijinul militar și politic al Statelor Unite și pe rolul garanțiilor de securitate în eventualul acord de pace. Potrivit declarațiilor făcute după întrevedere, cei doi lideri au subliniat necesitatea unei abordări comune între Washington și aliații europeni pentru a descuraja agresiunea rusă și pentru a crea condițiile unei păci durabile.

(sursa: Mediafax)