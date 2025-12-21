Emmanuel Macron vrea discuții cu Rusia despre războiul din Ucraina. Ce răspunde Kremlinul?

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat duminică faptul că Vladimir Putin „și-a exprimat disponibilitatea de a purta un dialog” cu Emmanuel Macron pe tema Ucrainei, informează POLITICO.

În replică, președinția franceză a răspuns pozitiv, spunând că „este binevenit faptul că Kremlinul a acceptat public această abordare. Vom decide în zilele următoare cea mai bună modalitate de a proceda”.

Potrivit publicației Le Monde, președinția franceză a subliniat că orice discuții cu Rusia vor avea loc în „transparență totală”, atât cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar și cu aliații europeni.

Emmanuel Macron deschide calea colaborării cu Rusia

Disponibilitatea anunțată de Kremlin pentru o astfel de discuție vine după ce în această săptămână, președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că ar fi „util” ca Europa să ia legătura cu Vladimir Putin pentru a se asigura că un acord de pace în Ucraina nu este negociat exclusiv de SUA, Rusia și Ucraina.

„Cred că noi, europenii și ucrainenii trebuie să găsim un cadru pentru a iniția o discuție în forma cuvenită”, a declarat președintele francez la finalul summitului UE de la Bruxelles.

Emmanuel Macron și Vladimir Putin au avut rareori contact direct de la debutul războiului în Ucraina. Cea mai recentă comunicare telefonică dintre cei doi a fost în luna iulie 2025, după aproximativ trei ani de lipsă de contacte.