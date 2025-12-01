Erdogan, revoltat de atacurile cu drone în Marea Neagră: „amenință siguranța navigației”

Ministerul turc al Transporturilor a transmis că două nave, Virat și Kairos, au fost lovite vineri și sâmbătă în largul coastei Turciei, relatează AFP.

O sursă din serviciile de securitate ucrainene a declarat pentru AFP că Ucraina este responsabilă de atacuri, afirmând că navele transportau petrol rusesc în secret, încălcând sancțiunile occidentale.

Erdogan condamnă atacurile

„Nu putem, sub nicio formă, să acceptăm aceste atacuri, care amenință siguranța navigației, mediul și viețile omenești în zona noastră economică exclusivă”, a declarat Erdogan.

„Conflictul dintre Rusia și Ucraina a ajuns clar într-un stadiu în care amenință siguranța navigației în Marea Neagră”, a adăugat președintele Turciei.

Criticile lui Erdogan apar într-un moment în care Ucraina este supusă unor presiuni crescute, atât militar, cât și politic, iar eforturile diplomatice se intensifică pentru a pune capăt conflictului.

„Emitem avertismentele necesare părților implicate. Monitorizăm îndeaproape evoluțiile cu scopul de a pune capăt conflictului și suntem pregătiți să contribuim ori de câte ori se ivește ocazia”, a afirmat liderul turc.

Atât Kairos, cât și Virat, nave sub pavilionul statului Gambia, se află sub sancțiuni occidentale pentru că fac parte din „flota din umbră” folosită de Rusia pentru a ocoli restricțiile asupra exporturilor sale de petrol.

Turcia, mediator în conflictul dintre Rusia și Ucraina

Turcia a încercat pe tot parcursul războiului să păstreze relații bune cu atât Rusia, cât și Ucraina și s-a oferit să găzduiască negocieri de pace.

Turcia controlează strâmtoarea Bosfor, o rută-cheie către Marea Neagră folosită pentru transportul cerealelor ucrainene și al petrolului rusesc către Marea Mediterană.

(sursa: Mediafax)