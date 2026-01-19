Eșecul Dark Eagle, noua rachetă hipersonică a SUA: investiții de 12 miliarde de dolari, trei termene ratate

Unitatea desemnată să opereze sistemul este deja antrenată și gata, dar racheta în sine nu este încă pregătită pentru utilizare operațională, scrie astăzi publicația electronica defense-industry.eu care citează Bloomberg.

Armata a recunoscut săptămâna trecută că nu a reușit să își îndeplinească obiectivul de sfârșitul anului 2025 pentru programul de arme hipersonice cu rază lungă de acțiune, care este în curs de dezvoltare din 2018. Acesta marchează al treilea termen limită ratat pentru lansarea pe teren, după întârzierile anterioare din 2023 și 2024, în ciuda investițiilor de peste 12 miliarde de dolari ale Pentagonului.

„Activitățile de pe teren includ măsurile necesare de integrare, siguranță și pregătire pentru a se asigura că soldații primesc un sistem fiabil, sustenabil și eficient în mediile operaționale și sunt pe cale să fie finalizate la începutul anului 2026”, a declarat Armata într-un comunicat. Aceasta a adăugat: „Pe măsură ce Armata se îndreaptă spre finalizarea lansării pe teren, aceasta rămâne concentrată pe testarea riguroasă, antrenamentul și maturitatea sistemului pentru a sprijini utilizarea operațională cu succes.”

Dark Eagle face parte dintr-un efort de 10,4 miliarde de dolari pentru arme hipersonice, conceput pentru a oferi Armatei o capacitate de atac convențional cu rază lungă de acțiune, folosind un sistem boost-glide care se deplasează la viteză hipersonică. Deși lansatoarele și vehiculele de sprijin sunt deja la locul lor, racheta nu a finalizat integrarea și testarea necesare pentru lansare.

Armata a ratat anterior termenul limită de 30 septembrie 2023 și o altă țintă în septembrie 2025, ceea ce evidențiază dificultatea tehnică a operării armelor la viteze și temperaturi extreme, menținând în același timp precizia și siguranța. Racheta este dezvoltată de Lockheed Martin Corp., armata fiind responsabilă de integrare, testare și desfășurare.

Pe 17 decembrie, armata SUA a anunțat că a activat prima baterie desemnată să opereze racheta Dark Eagle, numind-o „o avansare semnificativă a capacităților sale militare”, dar nu a dezvăluit că rachetele nu erau gata. Se așteaptă ca prima baterie să coste aproximativ 2,7 miliarde de dolari, inclusiv rachetele.