Europa sub presiune: Rusia pregătește un buget de peste 1 triliard de dolari pentru reînarmare până în 2030–2037 — reacții de la NATO și UE

Program de reînarmare masivă, comparabil cu Războiul Rece

Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ucrainei (HUR), a declarat într-un interviu pentru Apostrof TV că Rusia va aloca zeci de miliarde de dolari pentru modernizarea armatei sale. „Până în 2030, acest lucru va deveni o realitate absolută”, avertizează oficialul ucrainean, subliniind că programul anunțat de Kremlin este cel mai extins de la mijlocul anilor 1980 și se întinde până în 2037.

Bugetul estimat pentru aceste programe se ridică la aproximativ 1,2 trilioane de dolari, echivalentul a aproape jumătate din PIB-ul Rusiei. „Chiar dacă nu își vor atinge complet obiectivele, chiar și 50% din această sumă este enormă”, a precizat Budanov.

Rusia își pregătește armata pentru un posibil conflict cu Europa

Generalul ucrainean a avertizat că Moscova nu este o amenințare doar pentru Ucraina, ci și pentru întreaga Europă. „Mai aproape de anul 2030, va fi o realitate absolută”, a declarat Budanov, explicând că programul de modernizare include dezvoltarea de arme avansate și pregătirea pentru atacuri asupra țărilor europene.

Budanov a reamintit că Vladimir Putin a anunțat încă din 2018 șase noi tipuri de arme „supermoderne”, printre care rachete greu de interceptat. În plus, armata rusă aplică lecțiile învățate pe frontul ucrainean, adaptându-și echipamentele și strategiile pentru a crește eficiența în luptă.

Posibilă mobilizare masivă în Rusia

Șeful HUR avertizează că Moscova ar putea recurge la o nouă mobilizare pentru a suplimenta efectivele armatei, deși momentan evită acest pas. „Dacă aleg această cale, vor putea trimite și mai mulți oameni în luptă, iar rezistența internă nu va opri mașinăria militară”, a subliniat Budanov.

Context geopolitic: Un nou Război Rece?

Reînarmarea masivă a Rusiei este privită de analiști ca un semnal că Moscova se pregătește pentru un conflict de lungă durată cu Occidentul. În timp ce NATO își consolidează prezența în estul Europei, cursa înarmărilor ar putea readuce tensiunile la niveluri similare cu perioada Războiului Rece.

Pentru UE și NATO, mesajul este clar: este nevoie de investiții urgente în apărare, întărirea lanțurilor de aprovizionare militară și coordonare strategică pentru a contracara ambițiile Kremlinului.

Reacții internaționale – Occidentul răspunde

NATO mobilizează resurse și îndeamnă la creșterea cheltuielilor

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că Rusia ar putea reprezenta o amenințare reală pentru alianță în următorii 5 ani, îndemnând membrii să crească bugetele de apărare la 5 % din PIB (3,5 % pentru forțe convenționale, 1,5 % pentru infrastructură și apărare cibernetică). UK intenționează să atingă 3 % în primii ani ai deceniului viitor .

UE își intensifică angajamentul strategic

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a tras un semnal de alarmă: bugetul de apărare al Rusiei depășește acum cheltuielile combinate ale tuturor statelor membre UE la capitole precum sănătate, educație și politici sociale. A subliniat agresiunea continuă din plan militar, cibernetic și informațional, pregătind o politică de ripostă solidă potrivit AP News.

Franța coordonează garanții post-război

La summit-ul din Paris, președintele Emmanuel Macron a anunțat că 26 de țări au acceptat să ofere garanții de securitate Ucrainei după conflict, creând o "forță de reasigurare" — nu pentru a lupta, ci pentru a descuraja agresiunile viitoare printr-o prezență preventivă.

Această mișcare are și rol simbolic: coaliția îi solicită SUA clarificări privind angajamentul lor pe termen lung, în contextul unei politici externe tot mai fluctuante.

Președintele Zelensky avertizează despre pericolul extinderii conflictului

La summit-ul NATO de la Haga, Volodymyr Zelensky a avertizat că o eventuală lovitură rusă ar putea viza un membru al alianței în doar câțiva ani, subliniind caracterul urgent al consolidării bugetelor militare europene.

Anunțurile lui Budanov despre programul masiv de reînarmare militară al Rusiei — estimat la peste 1 triliard de dolari până în 2036–2037 — au declanșat reacții semnificative la nivel euro-atlantic. NATO și UE răspund prin amplificarea eforturilor de apărare, iar garanțiile de securitate post-război pentru Ucraina devin realitate. Cursa înarmărilor pare că într-adevăr prefigurează o nouă confruntare de lungă durată, cu Europa în gardă.