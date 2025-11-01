Evaziune fiscală la Campari: Poliția italiană a confiscat 1,5 miliarde de dolari

Poliția fiscală italiană a anunțat vineri că a sechestrat acțiuni evaluate la 1,29 miliarde de euro de la Lagfin SCA, compania de tip holding care deține controlul asupra producătorului italian de băuturi Campari.

Măsura face parte dintr-o investigație privind presupuse fraude fiscale comise între 2018 și 2020.

Potrivit procurorilor, ancheta vizează plata unor taxe neefectuate în valoare de aproximativ un miliard de euro, rezultate din transferul sediului fiscal al companiei în Luxemburg.

De asemenea, anchetatorii au descoperit capitaluri nedeclarate în valoare de 5,3 miliarde de euro, asupra cărora nu a fost achitat așa-numitul „exit tax”, o taxă aplicată companiilor care își mută rezidența fiscală în altă țară.

În cadrul investigației este vizat și președintele Campari, Luca Garavoglia, acuzat de depunerea unor declarații fiscale frauduloase, potrivit Reuters.

Avocații acestuia nu au răspuns deocamdată solicitărilor de presă.

Campari a precizat că nu are nicio legătură cu ancheta și că niciuna dintre subsidiarele sale nu este implicată.

„Compania nu este parte în această investigație”, a transmis grupul.

Anul trecut, Lagfin a declarat într-un comunicat că și-a îndeplinit întotdeauna obligațiile fiscale „în toate jurisdicțiile în care operează” și a calificat acuzațiile drept „nefondate”.

(sursa: Mediafax)