Explozie devastatoare la o fabrică de explozibili din Tennessee: mai multe persoane au murit sau sunt date dispărute

O explozie puternică a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 7:45 (ora locală), la o fabrică de explozibili militari din Tennessee, Statele Unite, provocând moartea mai multor persoane și rănirea altora, în timp ce câțiva angajați sunt încă dați dispăruți.

Incidentul s-a petrecut la compania Accurate Energetic Systems, LLC, situată la granița dintre comitatele Hickman și Humphreys, la aproximativ o oră sud-vest de Nashville. Potrivit șerifului din Humphreys County, Chris Davis, explozia a fost descrisă drept „devastatoare”, dar zona a fost securizată până la finalul dimineții.

„Avem mai multe persoane care, în acest moment, sunt date dispărute. Putem confirma, de asemenea, că există victime decedate”, a declarat șeriful Davis în cadrul unei conferințe de presă.

Locuitorii au simțit suflul exploziei

Martorii spun că suflul exploziei a fost atât de puternic, încât a zguduit locuințele aflate pe o rază de mai mulți kilometri.

„Am crezut că s-a prăbușit casa peste mine”, a povestit Gentry Stover pentru Associated Press. „Locuiesc foarte aproape de fabrică și mi-am dat seama, la câteva zeci de secunde după ce m-am trezit, că trebuie să fi fost de acolo.”

Explozii secundare și intervenție dificilă

Mai multe echipe de intervenție s-au deplasat la fața locului, însă autoritățile au fost nevoite să păstreze distanța de clădirea principală din cauza riscului de explozii secundare.

Imaginile aeriene difuzate de postul local WTVF arată clădiri distruse și fum dens ridicându-se deasupra complexului industrial.

O fabrică specializată în muniție militară

Potrivit paginii oficiale a companiei, Accurate Energetic Systems produce compoziții explozive de înaltă putere și alte produse destinate Departamentului Apărării al SUA și industriei americane de apărare.

Autoritățile din comitatul Hickman au făcut apel la populație să evite zona, pentru a permite echipelor de urgență să acționeze în siguranță.

Ancheta privind cauza exploziei este în curs de desfășurare.