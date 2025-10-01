Explozie la Munchen, autoritățile au suspendat Oktoberfest

Numeroși polițiști se află miercuri în jurul unei clădiri rezidențiale din orașul german München, unde a izbucnit un incendiu, urmat de o explozie, potrivit Le Figaro.

O persoană a fost grav rănită, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a poliției din capitala bavareză. Ea nu a confirmat relatările din mass-media conform cărora s-au tras focuri de armă și o persoană a fost găsită moartă.

Totuși, cotidianul Bild a relatat că un bărbat a fost găsit mort. El este suspectat că a provocat explozia și incendiul înainte de a se sinucide. A doua persoană a fost rănită prin împușcare.

Autoritățile mai spun că nu există niciun pericol pentru public și „nicio legătură cu Oktoberfest”, un festival tradițional care se desfășoară în oraș.

