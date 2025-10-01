Explozie la Munchen, autoritățile au suspendat Oktoberfest

x close
de Redacția Jurnalul    |    01 Oct 2025   •   11:42
O explozie puternică s-a produs miercuri într-o clădire din Munchen. Cel puțin o persoană este grav rănită, dar există informații neconfirmate și despre un bărbat decedat. Autoritățile au izolat zona și au suspendat târgul Oktoberfest.

Numeroși polițiști se află miercuri în jurul unei clădiri rezidențiale din orașul german München, unde a izbucnit un incendiu, urmat de o explozie, potrivit Le Figaro.

O persoană a fost grav rănită, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a poliției din capitala bavareză. Ea nu a confirmat relatările din mass-media conform cărora s-au tras focuri de armă și o persoană a fost găsită moartă.

Totuși, cotidianul Bild a relatat că un bărbat a fost găsit mort. El este suspectat că a provocat explozia și incendiul înainte de a se sinucide. A doua persoană a fost rănită prin împușcare.

Autoritățile mai spun că nu există niciun pericol pentru public și „nicio legătură cu Oktoberfest”, un festival tradițional care se desfășoară în oraș.

(sursa: Mediafax)

