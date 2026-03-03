x close
Repatriere de urgență din Israel: 318 cetățeni români au ajuns în țară prin Egipt

de Redacția Jurnalul    |    03 Mar 2026   •   16:58
Sursa foto: 318 cetățeni români repatriați de urgență din Israel prin Egipt au ajuns în țară

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a asistat repatrierea a 318 cetățeni români, pe fondul degradării situației de securitate din Orientul Mijlociu. Aceștia au tranzitat Peninsula Sinai către Cairo, fiind aduși în țară, marți, cu două aeronave Tarom, sub monitorizarea Celulei de Criză.

Operațiunea a fost demarată „în contextul deteriorării accentuate a situației de securitate din regiunea Orientului Mijlociu”, cetățenii fiind transportați cu două curse operate de Tarom.

Traseul acestora a început duminică, când au trecut din Israel în Egipt prin punctul de trecere a frontierei Taba. Pe parcursul întregii călătorii prin Peninsula Sinai, grupul a beneficiat de protecția autorităților române.

„Cetățenii români au fost însoțiți pe tot parcursul traseului, prin Peninsula Sinai, spre Cairo, de o echipă consulară mobilă din cadrul Ambasadei României în Egipt și, ulterior, au fost asistați de reprezentanții misiunii diplomatice române în aeroportul internațional Cairo”, precizează MAE.

Scopul acestei asistențe a fost facilitarea dialogului cu autoritățile egiptene, dar și „asigurarea desfășurării fără impedimente a procedurilor de îmbarcare”.

Ministerul monitorizează în continuare românii rămași în regiunea de conflict.

„Celula de Criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României din regiune, menține contactul cu cetățenii români afectați de conflictul din Orientul Mijlociu, precum și cu autoritățile statelor din regiune, în vederea continuării acordării asistenței consulare, cu prioritizarea siguranței acestora și în funcție de evoluția situației de securitate”.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: repatriere Israel romani
