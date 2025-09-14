Familiile ostaticilor din Gaza îl acuză pe Netanyahu de sabotarea discuțiilor de pace

x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Sep 2025   •   13:40
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a fost acuzat de familiile ostaticilor israelieni, capturați de Hamas, că blochează încheierea unui acord de pace și eliberarea ostaticilor, sugerând că acesta încearcă să se mențină la putere, potrivit BBC.

Forumului Familiilor Ostaticilor și Dispăruților a transmis: „Operațiunea din Qatar a dovedit fără nicio îndoială că există un obstacol în calea returnării celor 48 de ostatici și a încheierii războiului: prim-ministrul Netanyahu. A venit momentul să punem capăt scuzelor menite să câștige timp pentru a se putea agăța de putere”.

Grupul a mai comunicat că atitudine premierului a rezultat în moartea a 42 de ostatici, dar și îngreunarea condițiilor ostaticilor rămași.

În timpul săptămânii, Israel a lansat un atac asupra capitalei Qatarului, Doha, țintind conducerea grupării Hamas. Qatar a calificat atacul drept o încălcare a dreptului internațional, însă Netanyahu a susținut că eliminarea conducerii Hamas din Qatar ar putea scurta războiul din Fâșia Gaza.

Marco Rubio, secretarul de stat american a călători sâmbătă în Israel pentru discuții cu premierul Netanyahu. Acesta a comunicat că președintele Donald Trump „nu a fost mulțumit” de atacul asupra Qatarului, dar a subliniat că relațiile SUA-Israel rămân solide.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Benjamin Netanyahu gaza ostatici
