Familiile ostaticilor din Gaza îl acuză pe Netanyahu de sabotarea discuțiilor de pace

Forumului Familiilor Ostaticilor și Dispăruților a transmis: „Operațiunea din Qatar a dovedit fără nicio îndoială că există un obstacol în calea returnării celor 48 de ostatici și a încheierii războiului: prim-ministrul Netanyahu. A venit momentul să punem capăt scuzelor menite să câștige timp pentru a se putea agăța de putere”.

Grupul a mai comunicat că atitudine premierului a rezultat în moartea a 42 de ostatici, dar și îngreunarea condițiilor ostaticilor rămași.

În timpul săptămânii, Israel a lansat un atac asupra capitalei Qatarului, Doha, țintind conducerea grupării Hamas. Qatar a calificat atacul drept o încălcare a dreptului internațional, însă Netanyahu a susținut că eliminarea conducerii Hamas din Qatar ar putea scurta războiul din Fâșia Gaza.

Marco Rubio, secretarul de stat american a călători sâmbătă în Israel pentru discuții cu premierul Netanyahu. Acesta a comunicat că președintele Donald Trump „nu a fost mulțumit” de atacul asupra Qatarului, dar a subliniat că relațiile SUA-Israel rămân solide.

(sursa: Mediafax)