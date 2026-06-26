Cum a reușit o femeie cu doar opt clase să lucreze ca medic într-un spital. A reușit să consulte pacienți fără să fi absolvit Facultatea de Medicină

Femeie condamnată la 3 ani după ce s-a dat drept medic și a lucrat într-un spital din Italia. Avea doar opt clase și o diplomă falsă

Un caz care a stârnit indignare în Italia s-a încheiat cu o condamnare severă. O femeie care s-a prezentat drept medic și a reușit să lucreze într-un spital, deși nu avea nici pregătirea necesară și nici diplomă universitară, a fost condamnată la trei ani de închisoare.

Instanța a decis, de asemenea, aplicarea unei amenzi de 15.000 de euro, după ce anchetatorii au demonstrat că femeia și-a construit întreaga carieră medicală pe baza unor documente false.

A pretins că este absolventă de Medicină și înscrisă în Colegiul Medicilor

Judecătoarea Eleonora Billeri, de la Tribunalul din Imperia, a condamnat-o în primă instanță pe Enrica Massone, originară din Torino, pentru fals intelectual, exercitarea fără drept a profesiei de medic și înșelăciune.

Potrivit procurorilor, femeia a obținut în anul 2023 un post la Spitalul Saint Charles din Bordighera după ce a declarat că a absolvit Facultatea de Medicină și Chirurgie din cadrul Universității Bicocca din Milano și că este membră a Colegiului Medicilor din Lombardia.

Pentru a-și susține afirmațiile, aceasta a prezentat documente false cooperativelor care administrau unele secții ale spitalului în numele autorităților sanitare locale.

Ancheta a scos la iveală adevărul: avea doar opt clase

Investigațiile au demonstrat însă că Enrica Massone nu absolvise Facultatea de Medicină și nu era înscrisă în niciun organism profesional medical, potrivit ANSA.

Mai mult, procurorii au descoperit că femeia avea doar studii gimnaziale, echivalentul a opt clase, iar diploma universitară prezentată la angajare era falsificată.

Cu toate acestea, ea a reușit să lucreze inclusiv în cadrul punctului de primiri urgențe al Spitalului Saint Charles, înainte ca suspiciunile colegilor să conducă la descoperirea fraudei.

Apărarea a invocat lipsa discernământului

Procurorul Lorenzo Fornace solicitase o pedeapsă de trei ani și patru luni de închisoare.

Avocatul femeii, Giovanni Cicerano, a cerut achitarea acesteia, susținând că inculpata nu avea discernământ în momentul săvârșirii faptelor și că nu putea răspunde penal.

Instanța nu a acceptat însă argumentele apărării și a dispus condamnarea la trei ani de închisoare, precum și plata unei amenzi de 15.000 de euro.

Totodată, femeia a fost obligată să suporte cheltuielile de judecată și să despăgubească autoritatea sanitară locală Asl 1 Imperiese, Ordinul Provincial al Medicilor și Medicilor Stomatologi din Milano și compania Cura Medica. Valoarea despăgubirilor va fi stabilită într-un proces civil separat.

Nu este la primul conflict cu legea

Enrica Massone se află deja în detenție la Torino, unde execută o altă pedeapsă definitivă de patru ani și trei luni de închisoare.

În acel dosar, femeia a fost condamnată după ce și-a însușit pensiile unui cuplu de vârstnici, fiind desemnată administrator legal al acestora. Profitând de poziția pe care o ocupa, ea a deturnat banii destinați celor doi pensionari, faptă pentru care a fost găsită vinovată de instanță.

Noul dosar completează seria acuzațiilor grave formulate împotriva femeii și ridică semne de întrebare privind verificarea documentelor prezentate la angajarea personalului medical. Cazul a provocat un val de reacții în Italia, după ce s-a aflat că o persoană fără studii medicale a reușit să consulte pacienți și să activeze într-o unitate spitalicească înainte ca frauda să fie descoperită.