O femeie, inculpată în cazul jafului de bijuterii de la Luvru

Autoritățile franceze au inculpat o femeie de 38 de ani, suspectată că ar fi fost implicată în jaful de bijuterii comis la Muzeul Luvru pe 19 octombrie, potrivit presei franceze.

Ea este acuzată de complicitate la furt organizat și conspirație criminală.

Femeia, care nu a fost numită public, a fost audiată de un magistrat care urmează să decidă dacă va fi arestată preventiv.

Potrivit agenției AFP, aceasta a izbucnit în lacrimi în timpul audierii și a confirmat că locuiește în suburbia La Courneuve, din nordul Parisului.

În total, cinci persoane au fost arestate săptămâna aceasta în zona capitalei franceze, însă una dintre ele a fost eliberată fără acuzații.

Două persoane reținute anterior au recunoscut parțial implicarea în furt, în timp ce un alt suspect este încă căutat.

Bijuteriile furate, evaluate la aproximativ 88 de milioane de euro, includeau piese de mare valoare istorică, precum diadema „Parure Marie-Amélie”, împodobită cu safire.

(sursa: Mediafax)