x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Hala Ford din București, locul unde a lucrat Regele Mihai, se redeschide după restaurare

de Redacția Jurnalul    |    17 Mar 2026   •   13:45
Sursa foto: Facebook/Observator/Hala Ford a fost inaugurată în 1936 în zona Floreasca din Capitală. A fost prima fabrică Ford din Europa de Est, devenind ulterior „Autoindependența” și apoi „Automatica”.

Fosta Hală Ford își redeschide porțile după trei ani de lucrări de restaurare și consolidare. Monumentul istoric, care a trecut de la gloria industriei auto la ruină, va fi transformat într-un complex modern, cu supermarket gourmet, restaurante, terase și spații de birouri.

Inaugurarea este programată în luna septembrie 2026.

Complex de 27.000 de metri pătrați

Hala Ford a fost cumpărată în 2018 de un investtor privat. Proiectul, evaluat la peste 100 de milioane de euro, va găzdui la parter peste 50 de restaurante, terase și centre comerciale. Etajul va fi împărțit între birouri și un centru de wellness, cu sală de sport și spa, potrivit declarațiilor lui Mihai Păduroiu din divizia comercială a dezvoltatorului, pentru Observator.

Restaurarea unui monument istoric

Hala Ford făcea parte din clasa a doua de risc seismic. Arhitecta Cătălina Preda a explicat că refacerea structurii interioare a stâlpilor a fost cea mai dificilă etapă, iar fațada și luminatorul de pe acoperiș au fost reconstruite cu materiale identice celor originale.

"Faţada din nord era în stadiu de colaps, deci nu exista. Existau nişte rămășițe de structură, şi de aici a început povestea. Tehnic vorbind, cel mai greu a fost refacerea structurii pentru că o hală industrială trăieşte prin structura ei, ori partea interioară a stâlpilor era complet degradată", a explicat Cătălina Preda, arhitectă specialistă în restaurare monumente istorice.

Printre cele mai complexe faze ale lucrării a fost construirea a două subsoluri cu 400 de locuri de parcare.

Istorie și valoare culturală

Complexul va include și un muzeu dedicat fostei Hale Ford, unde primul model produs în România a fost Ford V8.

La Hala Ford a lucrat și Regele Mihai, cu un program special de două ore pe zi. Fabrica a funcționat până în 1948, când a fost naționalizată, iar ulterior a fost lăsată în paragină.

Restaurarea a salvat un simbol industrial și cultural aflat în pericol de prăbușire.

Hala Ford se pregătește astfel să devină un punct de atracție în Capitală, combinând istoria industriei auto cu facilități moderne pentru public.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: hala ford regele mihai
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri