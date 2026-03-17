Trump, contrazis de oamenii lui. Serviciile secrete americane au avertizat Casa Albă că Iranul va ataca țările vecine

Serviciile secrete americane l-au avertizat pe Donald Trump, înainte de atacul asupra Iranului, că represaliile împotriva aliaților SUA din Golf erau un efect aproape sigur, potrivit Reuters.

Informația contrazice poziția oficială. După primele atacuri israeliene și americane, Donald Trump s-a declarat surprins de faptul că Iranul a atacat țări din Orientul Mijlociu precum Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Inițial, statele din Golf nu au susținut războiul cu Iranul. Între timp, poziția s-a schimbat radical. În prezent, liderii țărilor apropiate de SUA îl îndeamnă pe Trump să nu se oprească până când Iranul nu va mai putea amenința rutele petroliere regionale.

Iranienii au atacat cu rachete și drone aeroporturile, porturile și instalațiile energetice din Golf. De asemenea, au dat peste cap circulația navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

De aceea, liderii din Golf văd regimul din Iran ca pe o amenințare directă.

(sursa: Mediafax)