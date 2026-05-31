Florența extinde restricțiile pentru Airbnb și în afara centrului istoric

Decizia vine într-un moment în care tot mai multe orașe europene încearcă să limiteze efectele turismului excesiv asupra locuințelor și vieții de zi cu zi a localnicilor, mai arată Il Post. Administrația locală din Florența a aprobat o hotărâre care extinde regulile deja existente în centrul istoric către alte nouă cartiere din afara acestuia. În aceste zone nu vor mai putea fi deschise noi locuințe turistice pentru închirieri pe termen scurt.

Măsura urmează să fie aprobată oficial de consiliul local pe 4 iunie și va intra în vigoare la două săptămâni după vot. Primarul de centru-stânga Sara Funaro a făcut din lupta împotriva turismului de masă una dintre principalele teme ale mandatului său început în 2024.

Noile restricții vizează cartiere precum Campo di Marte, Gavinana, Rifredi, Libertà sau Savonarola. În total, în zonele incluse în regulament există aproape 68.000 de locuințe distribuite pe peste 500 de străzi – aproape dublu față de numărul caselor din centrul istoric al Florenței. Autoritățile spun că în unele zone din jurul centrului istoric apartamentele turistice reprezintă deja între 20% și 44% din totalul locuințelor, iar fenomenul continuă să crească rapid.

Noua hotărâre introduce și obligații suplimentare pentru proprietarii care închiriază locuințe turiștilor. Aceștia vor trebui să fie înscriși într-un registru special al orașului și să obțină autorizații valabile timp de cinci ani pentru fiecare apartament închiriat. Regulamentul stabilește inclusiv standarde minime pentru apartamente. Acestea trebuie să prezinte urmatoarele caracteristici:

suprafață minimă de 28 de metri pătrați;

camere suficient de mari;

respectarea normelor sanitare și anti-incendiu;

afișarea obligatorie a codului național de identificare pentru închirierile turistice.

Autoritățile au introdus însă și o perioadă de tranziție. Proprietarii care folosesc deja apartamentele pentru închirieri turistice au timp până în 2028 să se adapteze noilor reguli.

În ultimii ani, Florența a devenit unul dintre cele mai active orașe italiene în încercarea de a limita fenomenul închirierilor turistice. Orașul are peste 360.000 de locuitori, însă în 2025 a primit mai mult de 4,7 milioane de turiști, cu 10% mai mulți decât în anul precedent. Locațiile turistice de tip short-term rental au ajuns la aproape 17.000 și reprezintă deja peste jumătate din totalul locurilor de cazare disponibile în oraș. Criticii fenomenului spun că explozia apartamentelor turistice împinge în sus chiriile și prețurile locuințelor, forțând localnicii să părăsească centrul și cartierele istorice.

Primarul Sara Funaro a invocat inclusiv exemplul Barcelona, unde autoritățile au introdus în ultimii ani restricții dure împotriva turismului excesiv și a apartamentelor Airbnb. Potrivit edilului italian, măsurile din Barcelona au contribuit ulterior la scăderea chiriilor și a prețurilor locuințelor. Fenomenul începe să fie analizat tot mai atent și în alte mari orașe europene precum Amsterdam, Paris sau Lisabona, unde localnicii acuză că turismul și platformele de închiriere au schimbat radical piața imobiliară.

Partidele de dreapta din consiliul local au criticat administrația din Florența și au acuzat lipsa dialogului cu proprietarii și operatorii din turism. Sara Funaro susține însă că orașul trebuie să prioritizeze „dreptul la locuire” înaintea intereselor economice generate de turismul excesiv. Dezbaterea din Florența reflectă o problemă care se extinde în toată Europa: cum pot orașele să profite de turism fără să își transforme centrele istorice în spații aproape imposibil de locuit pentru propriii rezidenți.

(sursa: Mediafax)