Ce se întâmplă dacă nu bei o lună? Provocare - un iunie fără alcool

Cât de ușor devine un pahar „ocazional” un obicei de zi cu zi? Și cât de mult influențează alcoolul deciziile tinerilor, fără ca ei să-și dea seama?

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) pune aceste întrebări în centrul unei campanii naționale de prevenire a consumului de alcool, desfășurată în perioada mai-iunie 2026.

Campania se adresează adolescenților, părinților și publicului larg și urmărește un mesaj simplu, dar puternic: să fii tu însuți nu înseamnă să bei.

Activitățile includ sesiuni de informare în toată țara, materiale educative și acțiuni coordonate prin direcțiile de sănătate publică județene.

Iar pentru 2025, INSP face un pas în plus: declară oficial luna iunie drept Luna Națională fără Consum de Alcool – o invitație adresată tuturor românilor să renunțe complet la alcool timp de 30 de zile.

Unul dintre mesajele-cheie ale campaniei vine să demonteze un mit răspândit: ideea că un consum „moderat” de alcool este inofensiv.

Potrivit INSP, nu există un nivel sigur de consum, iar riscurile cresc odată cu frecvența și cantitatea.

Cifrele globale sunt îngrijorătoare: alcoolul provoacă anual 2,6 milioane de decese în lume și este implicat în apariția a peste 200 de afecțiuni medicale – de la cancere (sân, colon, ficat, laringe, esofag) până la boli cardiovasculare, tulburări psihice și boli neurologice.

La nivel global, 7% din populația de peste 15 ani trăiește cu afecțiuni legate de consumul de alcool.

Creierul uman continuă să se dezvolte până în jurul vârstei de 25 de ani.

Tocmai de aceea, consumul precoce de alcool este deosebit de periculos: poate afecta dezvoltarea emoțională și cognitivă și poate crește semnificativ riscul de dependență la maturitate.

INSP atrage atenția că presiunea socială joacă un rol major în deciziile tinerilor și că școala, dar mai ales familia, pot face diferența.

Campania pune un accent special pe rolul părinților.

Atitudinea lor față de alcool, modul în care discută despre subiect și propriul comportament influențează direct alegerile viitoare ale copiilor.

INSP îi provoacă pe părinți să nu consume deloc alcool pe parcursul lunii iunie – și să devină astfel un exemplu concret pentru cei mici.

„Alegeți să nu consumați deloc alcool pe parcursul lunii iunie și deveniți astfel un exemplu pentru copiii dumneavoastră!”, transmite instituția.

Luna Națională fără Alcool nu este doar o campanie de sănătate publică – este o invitație la reflecție.

Câte dintre obiceiurile noastre sunt cu adevărat ale noastre și câte sunt preluate din context social, din presiunea grupului sau din normalizarea unui comportament riscant?

Iunie poate fi luna în care răspunzi sincer la această întrebare – fără filtre și fără alcool.

(sursa: Mediafax)