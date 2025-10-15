Florida efectuează a 14-a execuție din acest an, stabilind un record

Smithers fusese găsit vinovat de două capete de acuzare pentru crimă de gradul întâi în 1999 și condamnat la moarte.

Execuția a avut loc la Florida State Prison, lângă orașul Starke. La întrebarea dacă are o declarație finală, Smithers a răspuns: „Nu, domnule”, potrivit AP.

Administrarea substanțelor letale a început imediat, iar după convulsii ușoare și respirație greoaie, toate mișcările au încetat. Medicii au verificat semnele vitale, iar Smithers a fost declarat decedat. Departamentul de Corecții a precizat că execuția s-a desfășurat fără incidente.

Această execuție extinde recordul Floridei pentru numărul de execuții într-un singur an; statul mai are programate alte două execuții în următoarele săptămâni, sub mandate semnate de guvernatorul republican Ron DeSantis.

Smithers le-a întâlnit pe 28 mai 1996 pe Christy Cowan și Denise Roach în diferite momente la un motel din Tampa pentru servicii sexuale plătite. Corpurile femeilor au fost descoperite într-un iaz de pe proprietatea unde Smithers lucra la întreținere. Ambele victime fuseseră bătute sever, strangulate și lăsate să moară în apă.

Curțile superioare au respins apelurile finale, inclusiv pe cele care invocau vârsta avansată a lui Smithers ca motiv de excludere de la pedeapsa cu moartea. Dacă Smithers ar fi fost executat mai târziu, ar fi fost unul dintre cei mai în vârstă oameni executați în Florida.

Până în prezent, 35 de bărbați au fost executați prin ordin judecătoresc în SUA în acest an. Florida va continua execuțiile cu Norman Mearle Grim Jr., programat pe 28 octombrie, și Bryan Fredrick Jennings, pe 13 noiembrie.

Execuțiile în Florida se realizează printr-o combinație de sedativ, paralitic și un medicament care oprește inima, potrivit Departamentului de Corecții.

