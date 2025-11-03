x close
Jurnalul.ro Ştiri Externe Fostul procuror general al armatei israeliene, arestat pentru violență împotriva palestinienilor

Fostul procuror general al armatei israeliene, arestat pentru violență împotriva palestinienilor

de Redacția Jurnalul    |    03 Noi 2025   •   11:42
Fostul procuror general al armatei israeliene, arestat pentru violență împotriva palestinienilor

Yifat Tomer-Yeroushalmi a fost arestată în cadrul unei anchete privind publicarea unui videoclip care prezenta violențe împotriva deținuților palestinieni. Ea și-a anunțat demisia vineri, potrivit Le Figaro.

Fostul procuror general al armatei israeliene,Yifat Tomer-Yeroushalmi, a fost arestat în legătură cu o anchetă privind scurgerea unui videoclip care prezintă violențe comise în 2024 împotriva deținuților palestinieni de către soldați israelieni într-o închisoare de înaltă securitate, a anunțat luni ministrul securității publice.

După ce și-a anunțat demisia vineri, Yifat Tomer-Yeroushalmi a dispărut pentru scurt timp duminică, declanșând speculații în presă despre o posibilă tentativă de suicid.

Într-un mesaj pe Telegram, ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, a anunțat luni că „s-a convenit ca, având în vedere evenimentele de aseară, Administrația Penitenciară să acționeze cu o vigilență sporită pentru a asigura siguranța deținutei în centrul de detenție unde a fost plasată în arest”.

