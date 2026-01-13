Fost șef MI6: „Putin folosește dubluri pentru a evita riscul asasinatelor”

Sir Richard Dearlove a declarat pentru presa britanică că folosirea unor sosii reprezintă o măsură „logică și normală” pentru un lider de talia lui Vladimir Putin, expus constant riscurilor de asasinat.

Potrivit acestuia, amenințările au crescut semnificativ după invazia Rusiei în Ucraina, inclusiv din cauza posibilității unor atacuri cu drone.

Conform Kyiv Post, fostul șef MI6 a precizat că dublurile nu ar fi folosite în întâlniri diplomatice sau în contexte care implică interacțiuni directe, ci mai ales la evenimente publice, în aer liber sau slab controlate, unde presa se află la distanță.

Vizitele în fabrici, aparițiile la evenimente pentru public larg sau deplasările simbolice ar fi, potrivit lui Dearlove, situațiile cele mai probabile în care ar apărea dublura liderului rus.

Speculațiile privind folosirea unor sosii de către Vladimir Putin circulă de mai mulți ani, pe fondul zvonurilor legate de starea sa de sănătate.

Kremlinul a respins constant aceste afirmații, pe care le-a catalogat drept teorii conspiraționiste.

Serviciile de securitate din Ucraina au susținut în repetate rânduri că mai mulți bărbați asemănători cu Putin, antrenați special, ar fi folosiți în apariții publice.

Oficialii ucraineni au afirmat inclusiv că aceste dubluri ar fi recurs la intervenții estetice pentru a semăna cât mai fidel cu liderul de la Kremlin.

În 2023, o analiză realizată de un post japonez de televiziune, cu ajutorul inteligenței artificiale, a indicat diferențe semnificative între mai multe apariții publice ale lui Putin, sugerând o probabilitate ridicată ca unele dintre acestea să fi fost realizate de persoane diferite.

Utilizarea dublurilor de către lideri autoritari nu este o practică fără precedent.

De-a lungul istoriei, figuri precum Saddam Hussein, Joseph Stalin, Fidel Castro sau Kim Jong-un au fost asociate cu strategii similare, menite să reducă riscul unor atentate și să creeze confuzie în rândul adversarilor.

(sursa: Mediafax)