Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, reținut de poliția federală

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost plasat sâmbătă în custodia poliției federale, a confirmat avocatul său pentru Reuters. Avocatul Celso Vilardi nu a precizat motivul reținerii lui Bolsonaro, însă o sursă apropiată cazului a declarat că măsura este preventivă și legată de condițiile impuse în cadrul arestului la domiciliu.

Poliția federală a confirmat că Bolsonaro efectua sâmbătă dimineață procedurile medicale standard la intrarea în custodie.

Bolsonaro, lider de dreapta, a fost condamnat în septembrie la 27 de ani și trei luni de închisoare pentru complot în vederea rămânerii la putere, după ce a pierdut alegerile din 2022 în fața președintelui Luiz Inacio Lula da Silva. Instanțele nu au emis încă un mandat final de arestare în acest dosar, având în vedere că apelurile sunt în curs.

De mai bine de 100 de zile, fostul președinte se afla în arest la domiciliu într-un alt caz, în care este acuzat că ar fi încercat să obțină sprijinul SUA pentru a bloca procedurile penale împotriva sa. În această perioadă a avut interdicție de a folosi rețelele de socializare, dar a primit vizite din partea aliaților politici.

Președintele american Donald Trump, apropiat de Bolsonaro în perioada când ambii erau în funcție, a criticat cazul, numindu-l „vânătoare de vrăjitoare”. Trump a impus sancțiuni împotriva judecătorului Alexandre de Moraes, care instrumentează dosarul, precum și tarife de 50% pentru anumite importuri din Brazilia, măsuri pe care a început să le retragă luna aceasta.

Avocații lui Bolsonaro intenționează să solicite ca acesta să își poată executa eventualul mandat tot în arest la domiciliu, invocând problemele sale medicale. Fostul președinte a suferit numeroase intervenții după ce a fost înjunghiat în abdomen în timpul campaniei electorale din 2018.