De ce francezii își vopsesc ferestrele cu cretă albă în timpul caniculei. Trucul ieftin care poate răci locuința fără aer condiționat

Secretul francezilor în valul de căldură extremă: acoperă geamurile cu un strat alb și temperatura din casă scade vizibil

Pe fondul unui nou val de caniculă care a adus temperaturi de peste 40 de grade Celsius în mai multe regiuni ale Franței, un produs aparent banal a devenit extrem de căutat: Blanc de Meudon, cunoscut și sub denumirea de cretă albă măcinată sau carbonat de calciu, potrivit BBC.

Folosit în mod tradițional pentru curățenie, prepararea unor vopsele sau pentru albirea vitrinelor și a serelor, produsul este acum utilizat într-un scop complet diferit. Mii de francezi îl amestecă cu apă și îl aplică pe geamurile locuințelor și ale școlilor pentru a reduce încălzirea încăperilor.

Metoda, popularizată pe rețelele sociale, a dus la epuizarea stocurilor în numeroase magazine din Franța.

Cum funcționează trucul cu Blanc de Meudon

După amestecarea cu apă, Blanc de Meudon formează pe sticlă un strat albicios, semi-transparent. Acesta permite pătrunderea unei părți din lumina naturală, însă reflectă o mare parte din radiația solară responsabilă pentru încălzirea interiorului.

Rezultatul este o reducere a cantității de căldură care intră în locuință, fără consum de energie electrică.

Principiul este același care explică de ce acoperișurile sau clădirile vopsite în alb sunt mai răcoroase decât cele închise la culoare.

Explicația științifică din spatele fenomenului

Numeroase cercetări realizate în ultimii ani arată că suprafețele albe reflectă cea mai mare parte a luminii solare, în timp ce suprafețele închise absorb energia și se încălzesc rapid.

Vopselele speciale dezvoltate pentru răcirea clădirilor pot reduce temperatura interioară cu câteva grade deoarece reflectă radiația solară și elimină căldura printr-un proces numit răcire radiativă (radiative cooling).

Unele dintre cele mai performante vopsele ultra-albe reușesc să reflecte peste 98% din lumina solară, iar experimentele au arătat că pot scădea temperatura unei clădiri cu mai multe grade Celsius în zilele foarte călduroase.

De ce carbonatul de calciu este atât de eficient

Ingredientul principal din Blanc de Meudon este carbonatul de calciu, un material apreciat pentru capacitatea sa ridicată de a reflecta razele ultraviolete și radiația infraroșie apropiată, cea responsabilă pentru transferul unei mari părți din căldura solară.

Din acest motiv, cercetători din mai multe universități folosesc nanoparticule de carbonat de calciu pentru dezvoltarea unor noi generații de vopsele „super-reci”, destinate reducerii consumului de energie pentru climatizare.

Același material este utilizat inclusiv la fabricarea unor textile care ajută la menținerea unei temperaturi mai scăzute a corpului în timpul verii.

Cererea a explodat în Franța

Potrivit presei franceze, interesul pentru Blanc de Meudon a crescut spectaculos în ultimele săptămâni.

Locuitorii spun că au aflat despre metodă pe internet, însă mulți nu au mai găsit produsul în magazine.

De asemenea, mai multe școli au început să acopere ferestrele cu acest strat alb pentru a reduce temperatura din sălile de clasă.

Totuși, autoritățile atrag atenția că soluția nu poate înlocui o izolație eficientă a clădirilor și nu reprezintă un remediu miraculos împotriva caniculei.

O alternativă mai prietenoasă cu mediul decât aerul condiționat

Unul dintre marile avantaje ale acestei metode este costul redus și lipsa consumului de electricitate.

Spre deosebire de aparatele de aer condiționat, care folosesc energie și evacuează căldură în exterior, contribuind la accentuarea fenomenului de insulă termică urbană, stratul reflectorizant aplicat pe geamuri nu consumă energie după aplicare.

În Franța câștigă tot mai mult teren și conceptul de „cool roofing”, care presupune vopsirea acoperișurilor în alb sau aplicarea unor straturi reflectorizante. Studiile arată că astfel de soluții pot reduce temperatura orașelor și chiar salva vieți în timpul valurilor de căldură extremă.

Există și o variantă neașteptată: iaurtul

Cercetătorii britanici au testat inclusiv o metodă neobișnuită: aplicarea unui strat subțire de iaurt pe geamuri.

Experimentele au arătat că această peliculă poate reduce temperatura din interiorul unei locuințe cu aproximativ 0,6 grade Celsius, iar în condiții de soare puternic camerele pot deveni chiar cu 3,5 grade mai răcoroase.

Deși mirosul este neplăcut imediat după aplicare, acesta dispare rapid pe măsură ce iaurtul se usucă.

O soluție simplă pentru un climat tot mai fierbinte

Pe măsură ce schimbările climatice fac ca valurile de căldură să devină tot mai frecvente și mai intense, soluțiile simple și accesibile încep să atragă atenția atât a cercetătorilor, cât și a populației.

Aplicarea unui strat de Blanc de Meudon pe geamuri nu poate înlocui izolarea corespunzătoare a unei clădiri sau sistemele moderne de răcire, însă reprezintă o metodă ieftină, ușor de aplicat și cu impact redus asupra mediului, care poate contribui la menținerea unui confort termic mai bun în timpul verii.