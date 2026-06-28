Canicula face ravagii în Franța: Bilanț dramatic, aproape 1.000 de decese în exces și spitale sub presiune

Val de căldură devastator în Franța: Aproape 1.000 de morți în exces în doar câteva zile. Temperaturile au depășit 40°C

Franța traversează unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimele decenii, iar consecințele sunt dramatice. Potrivit autorităților sanitare franceze, aproximativ 1.000 de decese în exces au fost înregistrate începând de miercuri, pe fondul temperaturilor extreme care au depășit pragul de 40 de grade Celsius în mai multe regiuni ale țării.

Datele provizorii publicate duminică de Public Health France arată că, începând cu 24 iunie, au fost observate aproximativ 1.000 de decese suplimentare față de media înregistrată în lunile precedente. Instituția precizează că cifrele nu sunt încă definitive, însă oferă o imagine clară asupra impactului devastator al valului de căldură, potrivit Euronews.

Regiunile aflate sub cod roșu au înregistrat cele mai multe victime

Cele mai afectate au fost zonele care s-au aflat sub avertizare de cod roșu pentru temperaturi extreme. Printre acestea se numără regiunea Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Bretania, Centre-Val de Loire, Normandia și Pays de la Loire.

Potrivit autorităților sanitare, aproximativ 85% dintre persoanele decedate aveau vârsta de cel puțin 65 de ani, confirmând încă o dată vulnerabilitatea populației vârstnice în fața fenomenelor meteorologice extreme.

Valul de căldură a pus o presiune uriașă asupra spitalelor și serviciilor de intervenție, care au fost nevoite să răspundă unui număr foarte mare de solicitări medicale în ultimele zile.

Franța a înregistrat cea mai fierbinte zi din istoria măsurătorilor

În cursul săptămânii, temperaturile au depășit 40°C în numeroase zone ale țării, iar miercuri Franța a înregistrat cea mai călduroasă zi din istoria observațiilor meteorologice. Temperatura medie la nivel național, calculată pe parcursul a 24 de ore, a atins 30°C, un nivel fără precedent.

Peste 30 de departamente franceze s-au aflat pentru mare parte din săptămână sub avertizare maximă de caniculă, în timp ce autoritățile au fost obligate să adopte măsuri excepționale pentru limitarea riscurilor.

Parisul impune restricții, iar principalele obiective turistice își modifică programul

În capitala Franței, autoritățile au interzis consumul de alcool în spațiile publice pe parcursul weekendului, încercând astfel să reducă presiunea asupra serviciilor medicale și a echipelor de intervenție.

Tot din cauza temperaturilor extreme, Marșul Pride din Paris, programat pentru sâmbătă, a fost amânat.

De asemenea, două dintre cele mai importante atracții turistice ale orașului, Turnul Eiffel și Muzeul Luvru, și-au redus programul de funcționare, închizând mai devreme pentru a proteja atât vizitatorii, cât și angajații.

În încercarea de a scăpa de căldura sufocantă, mii de persoane s-au refugiat în parcuri și pe malurile canalelor din Paris. Totuși, autoritățile au avertizat că înotul în zone nesupravegheate reprezintă un risc major.

Avertismentul a fost transmis după ce un bărbat și-a pierdut viața vineri seară, înecându-se în Canal Saint-Martin. Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a reamintit că înotul este permis doar în zonele și intervalele în care există supraveghere specializată.

Tragedii provocate indirect de temperaturile extreme

Valul de căldură a fost asociat și cu alte tragedii. Fotbalistul francez Kenzo Kies, în vârstă de 21 de ani, legitimat în liga secundă la Guingamp, și-a pierdut viața după ce s-ar fi înecat în fluviul Rhône.

Clubul francez a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și apropiaților tânărului sportiv, exprimându-și profunda tristețe față de această pierdere.

Europa se confruntă cu un nou episod de temperaturi record

Canicula nu afectează doar Franța. În ultimele zile, temperaturile au crescut spectaculos în mai multe state europene.

În Regatul Unit a fost înregistrată vineri cea mai călduroasă zi de iunie din istorie, după ce localitatea Santon Downham, din comitatul Suffolk, a atins 37,3°C, potrivit serviciului meteorologic britanic.

Și Spania, dar și Germania, au raportat temperaturi care au depășit pragul de 40°C, confirmând amploarea valului de căldură care afectează o mare parte a continentului european.