Franța înregistrează mai multe decese decât nașteri pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial

Institutul național de statistică INSEE a raportat 651.000 de decese anul trecut și 645.000 de nașteri, al căror număr a scăzut puternic după pandemia de COVID-19, relatează Reuters.

Franța a avut de obicei o situație demografică mai bună decât alte țări din Europa, dar îmbătrânirea populației și scăderea natalității arată că este afectată, la rândul ei, de criza demografică ce pune presiune pe finanțele publice pe întreg continentul.

INSEE a precizat că rata fertilității a coborât anul trecut la 1,56 copii per femeie, cel mai scăzut nivel de după Primul Război Mondial.

Populația Franței a continuat totuși să crească, ajungând la 69,1 milioane de locuitori, datorită migrației nete, pe care INSEE a estimat-o la 176.000 de persoane.

Speranța de viață a atins niveluri record anul trecut, 85,9 ani pentru femei și 80,3 ani pentru bărbați, iar ponderea persoanelor de peste 65 de ani a urcat la 22%, aproape la nivelul celor sub 20 de ani.

(sursa: Mediafax)