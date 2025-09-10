x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Tensiuni la protestele din Franța: Ciocniri între manifestanți și forțele de ordine

Tensiuni la protestele din Franța: Ciocniri între manifestanți și forțele de ordine

de Redacția Jurnalul    |    10 Sep 2025   •   15:45
Tensiuni la protestele din Franța: Ciocniri între manifestanți și forțele de ordine
Sursa foto: Hepta

Protestele din Paris au degenerat, iar forțele de ordine au intervenit în forță împotriva manifestanților, în timp ce jurnaliștii au fost separați de mulțime.

Potrivit imaginilor transmise live din capitala Franței, protestatarii au devenit tot mai agresivi, iar autoritățile au răspuns cu intervenții în forță.

Forțele de ordine au intrat de două ori în mulțime și i-au lovit pe manifestanți cu bastoanele de cauciuc.

În același timp, jurnaliștii au fost izolați de grupurile de protestatari, pentru a fi ținuți la distanță de incidente.

Situația rămâne tensionată, iar autoritățile încearcă să restabilească ordinea pe străzile Parisului.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: franta proteste manifestanţi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri