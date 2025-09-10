Tensiuni la protestele din Franța: Ciocniri între manifestanți și forțele de ordine

Potrivit imaginilor transmise live din capitala Franței, protestatarii au devenit tot mai agresivi, iar autoritățile au răspuns cu intervenții în forță.

Forțele de ordine au intrat de două ori în mulțime și i-au lovit pe manifestanți cu bastoanele de cauciuc.

În același timp, jurnaliștii au fost izolați de grupurile de protestatari, pentru a fi ținuți la distanță de incidente.

Situația rămâne tensionată, iar autoritățile încearcă să restabilească ordinea pe străzile Parisului.

(sursa: Mediafax)