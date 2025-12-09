Frauda COVID: Jaful uriaș din pandemie zguduie finanțele Marii Britanii

Marea Britanie se confruntă cu o lovitură financiară de proporții. Anunțul a fost făcut marți chiar de către guvernul britanic. Un raport independent a dezvăluit că 10,9 miliarde de lire sterline din fondurile destinate sprijinirii populației și firmelor în pandemia Covid. Banii au fost obținuți prin cereri frauduloase.

Guvernul spune că programele de ajutor, precum creditele rapide pentru companii și subvențiile pentru restaurante, au fost lansate în mare grabă, fără verificări solide.

Ministrul de Finanțe, Rachel Reeves, acuză vechea administrație: „Ușa din față a fost lăsată larg deschisă pentru fraudă”. „Banii care trebuiau să sprijine serviciile publice și economiile familiilor au fost furați”, spune Reeves, citată de Reuters.

Autoritățile caută să limiteze pierderile, însă, până acum, statul a reușit să recupereze doar 400 de milioane de lire.

Autorul raportului independent pentru Combaterea Fraudelor legate de COVID, Tom Hayhoe – fost conducător al unor organizații din sistemul de sănătate – a descoperit deficiențe mari în gestionarea fondurilor. El spune că „pierderile uriașe au fost permise de slaba responsabilitate, datele incomplete și contractele prost gestionate”.

Ministerul de Finanțe recunoaște că măsurile antifraudă au devenit eficiente abia mai târziu în pandemie.

Pe lângă costuri, țara încă resimte impactul sanitar: peste 230.000 de decese. O anchetă oficială critică dur modul în care guvernul condus atunci de Boris Johnson a gestionat criza și a încălcat propriile reguli.

(sursa: Mediafax)