de Redacția Jurnalul    |    03 Sep 2025   •   22:22
Funicularul Gloria s-a prăbușit la Lisabona. 3 oameni au murit
Sursa foto: X/InsideEuropa

Cel puțin trei persoane au murit miercuri, după ce funicularul Gloria din Lisabona, popular printre turiști, a deraiat și s-a prăbușit.

 

Accidentul s-a soldat cu aproximativ 20 de răniți, au anunțat serviciile de urgență, potrivit CNN

Imaginile de la fața locului au arătat funicularul asemănător unui tramvai, care transportă oameni în sus și în jos pe un deal din capitala Portugaliei, practic distrus, iar echipele de intervenție îi scoteau pe oameni din epavă.

Nu a fost clar, deocamdată, ce a cauzat accidentul.

 

(sursa: Mediafax)

