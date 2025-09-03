Funicularul Gloria s-a prăbușit la Lisabona. 3 oameni au murit

Accidentul s-a soldat cu aproximativ 20 de răniți, au anunțat serviciile de urgență, potrivit CNN

Imaginile de la fața locului au arătat funicularul asemănător unui tramvai, care transportă oameni în sus și în jos pe un deal din capitala Portugaliei, practic distrus, iar echipele de intervenție îi scoteau pe oameni din epavă.

Nu a fost clar, deocamdată, ce a cauzat accidentul.

???????? #ULTIMAHORA | El icónico tranvía Funicular Gloria de #Lisboa, #Portugal, se descarrila causando heridos y hasta el momento se contabilizan 3 fallecidos. O descarrilamento do Elevador da Glória, que ocorreu esta quarta-feira à tarde, em Lisboa #elevadordagloria #Lisboa pic.twitter.com/0PvqRnZZPe — Redacción: Última hora (@RedaccionUH) September 3, 2025

(sursa: Mediafax)