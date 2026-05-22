Cum a ajuns gândacul de bucătărie noua vedetă a politicii din India

Efectul a fost aproape instantaneu. Deși judecătorul a încercat să mai îndulcească formularea, susținând că se referise la cei care folosesc diplome false, internetul s-a umplut de proteste, dar și de glume, valul online ridicând gândacul de bucătărie la rang de reprezentant al noii mișcări.

Personajul politic „emanat” de revoltă a primit și un partid ad-hoc, numit ironic Partidul Popular al Gândacilor - replică la marele partid al premierului Modi, Partidul Popular Indian.

Zeci de mii de oameni s-au înscris în partidul gândacilor printr-un formular online, pe străzi au apărut tineri costumați în gândaci, personalități din Opoziție au salutat mișcarea.

Ieri, contul de Instagram al partidului gândacilor depășise 10 milioane de urmăritori, depășindu-l pe cel al partidului premierului Modi, care este considerat cea mai mare formațiune politică din lume. 200.000 de oameni s-au înscris și pe contul de X al gândacilor, numai că acesta nu era vizibil ieri, „ca răspuns la o cerere legală”.

Valul online continuă însă să crească.

Front politic pentru Generația Z

Cel care a dat numele acestei mișcări, propulsând gândacii în politică, este Abhijeet Dipke, strateg în comunicare politică și student la Universitatea din Boston. El spune că ideea i-a venit ca o glumă.

Înainte de a se muta în SUA, Dipke a lucrat cu Partidul Aam Aadmi (AAP), o organizație politică apărută în urma unei mișcări anticorupție și cunoscută pentru prezența sa puternică pe rețelele de socializare.

Coaliția la Putere din India a folosit acest background al lui Dipke pentru a susține că mișcarea este mai mult o acțiune politică atent ambalată decât o rebeliune spontană a tineretului.

Cert este că tinerii indieni folosesc această ocazie pentru a se exprima politic. Jumătate din populația de 1,4 miliarde a Indiei este formată din tineri de sub 30 de ani, însă doar 11% dintre ei sunt membri ai unui partid.

„Oamenii sunt frustrați pentru că nu se simt auziți sau reprezentați”, a spus Dipke, citat de BBC. „Generația Z a renunțat la partidele politice tradiționale și vrea să-și creeze propriul front politic într-o limbă pe care o înțeleg”, a adăugat el.

Șomajul în rândul tinerilor este una dintre cele mai mari probleme din India, chiar dacă economia țării crește rapid. Absolvenții de facultate nu reușesc să găsească locuri de muncă stabile și bine plătite, iar competiția pentru posturile din sectorul public este uriașă. În aceste condiții, numeroși tineri se orientează spre ride-sharing sau livrări prin platforme online, încearcă mici afaceri personale sau emigrează în state din Golf, Europa ori America de Nord.