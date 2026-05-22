„Împărătesele lumii moderne”, la PUSL: femeile care țin comunități întregi în picioare au vorbit despre putere, vulnerabilitate și curaj

„Împărătesele lumii moderne” a adus împreună femei puternice din politică, psihologie, cultură, agricultură și drept, într-o întâlnire despre leadership, familie, echilibru și forța feminină autentică.

În deschiderea evenimentului, Lavinia Șandru, președintele Biroului Central Strategie și Comunicare al PUSL, a vorbit despre femeile care schimbă lumea fără să poarte coroane, dar purtând zilnic responsabilități uriașe.

„Femeile de astăzi nu mai conduc din umbră. Ele sunt lideri, creatori de comunități, modele pentru generațiile viitoare. Împărătesele lumii moderne nu poartă coroane. Poartă responsabilități, răni, vise și enorm de multă putere interioară”, a declarat Lavinia Șandru.

Psihologul și psihoterapeutul Mihaela Filip a explicat că femeile trăiesc astăzi o presiune continuă de a fi perfecte în toate rolurile lor.

„Leadershipul feminin sănătos înseamnă autenticitate, empatie și capacitatea de a construi relații reale”, a spus Mihaela Filip.

Simona Man, liderul Departamentului Agricultură al PUSL, a adus în discuție femeile din satele României, cele care duc în spate familii, afaceri și comunități întregi.

„Leadershipul feminin nu înseamnă doar funcții importante. Înseamnă muncă, demnitate și puterea de a nu renunța”, a afirmat Simona Man.

Actrița și managerul cultural Anca Sigartău a vorbit despre emoție și sensibilitate ca forme reale de putere într-o lume tot mai tensionată.

„O femeie puternică nu este cea care nu plânge niciodată. Este cea care reușește să transforme emoția în lumină pentru ceilalți”, a declarat Anca Sigartău.

Președintele PUSL București, avocatul Daniel Florea, a transmis unul dintre cele mai emoționante mesaje ale serii, evocând influența mamei sale, învățătoare.

„De la ea am înțeles ce înseamnă răbdarea, echilibrul și respectul pentru ceilalți. Femeile sunt cele care dau stabilitate, educație și suflet unei comunități”, a declarat Daniel Florea.

Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă elegantă și caldă, într-un dialog sincer despre provocările femeilor moderne, solidaritate feminină și nevoia unei societăți mai umane și mai echilibrate.