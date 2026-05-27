Gest impresionant al Papei Leon: A alergat să ajute un bărbat care a leșinat în Piața Sfântul Petru

În clipurile difuzate pe reţelele de socializare, papa Leon poate fi văzut în timp ce se grăbea să ajungă la acel bărbat, pentru a verifica starea în care acesta se afla. Bărbatul a fost transportat apoi într-un scaun cu rotile.



În fiecare miercuri dimineaţă, suveranul pontif ţine o audienţă generală în piaţa din faţa Bazilicii Sfântul Petru. Miercuri, la prânz, temperaturile au ajuns la 30 de grade Celsius.



Agenţia de presă Adnkronos a relatat că acel bărbat s-a prăbuşit pe asfalt, cel mai probabil simţindu-se rău din cauza căldurii.



Se pare că el stătea la coadă, aşteptând să dea mâna cu suveranul pontif.



După ce asistenţii papei i-au acoperit capul bărbatului şi l-au transportat de acolo într-un scaunul cu rotile, papa Leon al XIV-lea şi-a reluat audienţa conform programului iniţial.

Momenti di apprensione in Piazza San Pietro.

Un pellegrino è svenuto per il caldo mentre era in fila dopo l’udienza generale. Papa Leone XIV si è inginocchiato accanto a lui durante i soccorsi del personale vaticano.

L’uomo è stato poi allontanato in sedia a rotelle, protetto dal… pic.twitter.com/6SLkLTQnqA — La Sicilia (@lasicilia) May 27, 2026

AGERPRES