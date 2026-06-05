Gestul neașteptat al unui curier care a câștigat la loto. Ce a făcut după ce a obținut 5,2 milioane de lire sterline?

Bărbatul s-a întors la fostul său loc de muncă pentru a-și revedea colegii și pentru a le face o surpriză. El le-a oferit buchete de flori și bilete la loto, în semn de recunoștință pentru anii petrecuți împreună.

Ce a făcut britanicul după ce a câștigat la loto

Gary McDonald are 61 de ani și a lucrat timp de peste trei decenii ca livrator de colete. După ce a câștigat la loterie de 5,2 milioane de lire sterline anul trecut, acesta a decis să se pensioneze anticipat, notează a1.ro.

Gary s-a căsătorit cu partenera sa de viață, Anita, și s-a mutat într-o nouă locuință din Essex, după ce a părăsit cartierul Barking din estul Londrei.

„Au fost 12 luni nebunești, de la momentul în care am aflat că am câștigat jackpotul de 5,2 milioane de lire sterline și până la apariția în reclama TV pentru loto, căsătorie și mutare. Bine că m-am pensionat devreme pentru că viața de milionar la loto pare o ocupație cu normă întreagă. Cu toate acestea, sunt încântat să ies astăzi din pensie pentru a-mi respecta promisiunea”, a declarat acesta pentru presa britanică.

Fostul curier a revenit recent la depozitul unde a lucrat ani la rând pentru a-și respecta o promisiune. El și-a surprins colegii cu flori și bilete norocoase, gest care a stârnit emoție și bucurie în rândul acestora.

„A fost minunat să-i surprind pe foștii mei colegi. Expresiile lor au fost neprețuite. Cred că am reușit să răspândesc puțină bucurie astăzi”, a spus Gary McDonald.

Ce spun foștii colegi

Aceștia au declarat că Gary era o prezență apreciată la locul de muncă iar plecarea sa bruscă i-a surprins pe mulți. Gary era cunoscut pentru veselia sa și relațiile apropiate pe care le construise de-a lungul anilor.

El a subliniat că esrviciul a însemnat mai mult decât activitatea în sine datorită oamenilor pe care i-a cunoscut.

„Întotdeauna am fost mândru de munca mea, însă oamenii pe care îi vedeam zilnic au făcut totul special. Cu un salut, câteva vorbe sau chiar o ceașcă de ceai, am creat relații adevărate. De aceea, după ce am câștigat la loto, m-am gândit mereu și la ei”, a mai spus fostul curier.