Ginerele a încasat pensia soacrei moarte timp de 25 de ani

A primit aproape trei milioane de coroane de la administrația de securitate socială, informează Novinky.cz.

Potrivit procurorului Pavel Reiser, femeia a murit în 1999, dar pensia a continuat să fie transferată în contul bancar al ginerelui său până în septembrie anul trecut, când un administrator judiciar a descoperit frauda.

„După moartea ei, banii au continuat să fie transferați în contul acuzatului până când administratorul judiciar a descoperit acest lucru", a declarat procurorul, subliniind că în tot acest timp nu a fost efectuată nicio verificare din partea Administrației Sociale Cehe (ČSSZ).

Bărbatul riscă până la opt ani de închisoare pentru infracțiunea de fraudă. Acuzatul susține că nu știa că banii continuau să fie transferați în contul său.

Procurorul a trimis o sesizare pentru ca ČSSZ să investigheze întreaga chestiune, având în vedere că registrul civil trebuie să raporteze fiecare deces al unei persoane asigurate.

Purtătoarea de cuvânt a poliției, Iva Vršecká, a confirmat că anchetatorii au deschis procedura penală și că poliția continuă să se ocupe de caz.

(sursa: Mediafax)