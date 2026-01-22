Trump susține că acordurile dintre SUA și Groenlanda sunt în curs de negociere

„Detaliile acordului sunt într-adevăr în curs de negociere”, a declarat Trump într-un interviu acordat la Davos, citat de Sky News.

„Dar, în esență, este vorba de acces total – nu există sfârșit, nu există limită de timp”, a adăugat Trump.

Potrivit sursei citate, Trump a încercat să anexeze Groenlanda și a amenințat că va impune tarife țărilor care se opun acestui lucru, fără a exclude posibilitatea de a cuceri insula cu forța.

Președintele SUA a retras amenințarea cu tarifele după ce a precizat că a ajuns la un „cadru pentru un acord viitor” în discuțiile avute, miercuri, cu Mark Rutte, Secretarul General al NATO.

Potrivit reprezentanților NATO, miercuri nu s-a discutat despre suveranitatea Groenlandei. Rutte a afirmat că eforturile de securitate în regiunea Arcticului vor fi intensificate și că negocierile între Danemarca, Groenlanda și SUA sunt în curs.

Cu toate acestea, Groenlanda și Danemarca au respins ferm orice tentativă de achiziție, reiterând că viitorul insulei aparține exclusiv populației locale.

(sursa: Mediafax)