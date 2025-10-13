Hamas a eliberat ultimii 13 ostatici israelieni din Gaza: gruparea nu mai are în custodie persoane în viață

Ultimii ostatici eliberați de Hamas

Potrivit postului israelian N12 și portalului Ynet, printre cei eliberați se numără Nimrod Cohen (20 de ani), capturat dintr-un tanc la granița cu Gaza, precum și tinerii Rom Braslavski (21 de ani) și Bar Kupershtein (23 de ani), răpiți în timpul atacului asupra festivalului de muzică Nova. Alți ostatici eliberați sunt Evyatar David (24 de ani), Maxim Herkin (37 de ani), Elkana Bohbot (36 de ani), Segev Kalfon (27 de ani) și Yosef Haim Ohana (24 de ani) — toți capturați în același context.

De asemenea, au fost predați Matan Zangauker (25 de ani), răpit de acasă în localitatea Nir Oz, frații argentinieni Ariel (28 de ani) și David Cunio (35 de ani), Avinatan Or (32 de ani) și Eitan Horn (38 de ani), un alt cetățean argentinian, potrivit Agerpres.

Operațiunea de predare și repatriere

După predarea către Crucea Roșie, ostaticii vor fi transportați la baza militară Reim, aproape de granița cu Gaza, unde vor fi supuși unei evaluări medicale și se vor reuni cu familiile. Ulterior, vor fi transferați cu elicopterul la trei spitale din zona Tel Avivului: Sheba, Beilinson și Ichilov.

Aceasta este a doua rundă de eliberări efectuată luni, după ce dimineață Hamas a predat alți șapte ostatici dintr-un total de 20 reținuți în Gaza.

Predarea rămășițelor celor decedați

Pe lângă cei 13 captivi eliberați, Hamas urmează să predea corpurile a 28 de ostatici morți, însă nu toate rămășițele ar fi fost încă localizate. Crucea Roșie va transfera trupurile către partea israeliană, după o scurtă ceremonie religioasă desfășurată în interiorul enclavei palestiniene.

Sicriele vor fi transportate la Institutul criminalistic Abu Kabir din Tel Aviv, unde specialiștii vor efectua procedurile de identificare.