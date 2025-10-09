Hamas acuză Israelul că manipulează termenii acordului de încetare a focului

Mișcarea Hamas susține că Israelul ar fi început să „manipuleze datele, listele și unele dintre procedurile” stabilite în cadrul acordului de încetare a focului.

Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt Hazem Qassem, într-un interviu acordat postului Al Jazeera.

Qassem l-a acuzat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că întârzie aplicarea acordului pentru a „arăta poporului că el este cel care controlează și gestionează totul”.

Potrivit acestuia, Hamas se află în contact cu mediatorii internaționali pentru a „obliga ocupația să respecte ceea ce s-a convenit și să nu tergiverseze punerea în aplicare”.

Reprezentantul grupării palestiniene a spus că inițial se discutase despre intrarea în vigoare a încetării focului la prânzul zilei, dar Israelul ar fi amânat anunțul „din motive interne”.

„Continuăm să cerem ocupației să respecte acordul și le solicităm mediatorilor să o constrângă să facă acest lucru”, a adăugat Qassem.

Anterior, biroul premierului Netanyahu a anunțat că acordul de încetare a focului va intra în vigoare doar după aprobarea sa într-o ședință de guvern programată la ora 18:00.

Citește pe Antena3.ro Cercetătorii au descoperit aur stocat în acele de molid. Țara unde cresc acești copaci este cel mai mare producător de aur din Europa

(sursa: Mediafax)