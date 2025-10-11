De ce Hamas a riscat să renunțe la ostaticii din Gaza: pariul periculos pe influența lui Donald Trump

Hamas, gruparea palestiniană aflată în conflict direct cu Israelul, a decis recent să semneze un acord de încetare a focului mediat de Donald Trump — o mișcare surprinzătoare, având în vedere retorica dură anterioară a organizației la adresa fostului președinte american.

Un apel telefonic care a schimbat calculele

Potrivit a doi oficiali palestinieni citați de Reuters, un apel telefonic dat luna trecută a fost momentul care i-a convins pe liderii Hamas că Trump ar putea fi capabil să impună Israelului respectarea unui acord de pace — chiar dacă gruparea ar renunța la principala sa pârghie: ostaticii israelieni.

Convorbirea a avut loc după o întâlnire la Casa Albă, în septembrie, când Trump l-a pus pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să-și ceară scuze premierului Qatarului pentru un atac israelian asupra unui complex din Doha, unde se aflau lideri politici ai Hamas. Atacul, care nu și-a atins ținta, a fost perceput de Hamas ca un semn că Trump nu se teme să-l confrunte pe Netanyahu.

Încrederea neașteptată în „inamicul” de ieri

Pentru Hamas, modul în care Trump a gestionat incidentul a demonstrat că este dispus să sfideze guvernul israelian — un semnal rar în politica americană. Astfel, când a venit momentul negocierilor pentru încetarea focului, liderii Hamas au considerat că pot avea încredere în implicarea lui Trump, chiar dacă acesta a sugerat anterior expulzarea palestinienilor și transformarea Gazei într-o stațiune balneară sub control american.

Acordul, intrat în vigoare vineri, prevede eliberarea ostaticilor de către Hamas fără o garanție clară privind retragerea completă a forțelor israeliene. Oficialii palestinieni recunosc însă că este o mișcare riscantă, bazată pe convingerea că Trump nu va permite eșecul unui acord negociat sub patronajul său.

Frica de o repornire a conflictului

Surse din interiorul Hamas au confirmat că liderii grupării se tem de o posibilă reluare a operațiunilor militare israeliene după eliberarea ostaticilor — scenariu deja întâlnit la începutul anului, când un alt acord de încetare a focului, tot mediat de echipa lui Trump, s-a prăbușit rapid.

Cu toate acestea, la întâlnirile indirecte cu delegația israeliană de la Sharm el-Sheikh, prezența unor figuri apropiate de Trump, precum Jared Kushner și Steve Witkoff, a oferit Hamas suficientă încredere pentru a semna acordul, chiar dacă cereri-cheie, precum recunoașterea unui stat palestinian, au rămas fără răspuns.

„Entuziasmul lui Trump s-a simțit în sală”

Potrivit unui oficial Hamas citat de Reuters, „entuziasmul lui Trump s-a simțit puternic” în centrul de conferințe de la Marea Roșie. Fostul președinte ar fi sunat personal de trei ori în timpul sesiunilor de negocieri, demonstrând dorința de a-și asuma un rol activ în medierea conflictului.

Decizia Hamas de a elibera ostaticii fără garanții ferme reprezintă un pariu geopolitic riscant, bazat mai mult pe instinctul politic al lui Donald Trump decât pe certitudini diplomatice. Dacă fostul președinte american va reuși să transforme acest moment într-un pas real spre pace sau într-o nouă rundă de tensiuni, rămâne de văzut.