Hamas a transmis lista prizonierilor israelieni pentru schimbul de ostatici

âHamasul s-a arătat optimist în privința negocierilor din Egipt privind planul lui Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza. Negocierile se concentrează pe mecanismele de încetare a conflictului, retragerea forțelor israeliene din Gaza și acordul de schimb, a adăugat grupul militant palestinian.

Momentul punerii în aplicare a primei faze a inițiativei în 20 de puncte a președintelui Donald Trump nu a fost convenit până în prezent în cadrul negocierilor din stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, a declarat o sursă palestiniană apropiată negocierilor.

Trump și-a exprimat optimismul cu privire la progresul către un acord marți, la a doua aniversare a atacului Hamas asupra Israelului, care a declanșat atacul Israelului asupra Gazei, potrivit Reuters.

Hamas dorește un armistițiu permanent și cuprinzător, retragerea completă a forțelor israeliene și începerea imediată a unui proces cuprinzător de reconstrucție sub supravegherea unui „organism tehnocratic național” palestinian.

Israelul, la rândul său, dorește ca Hamas să se dezarmeze, ceea ce grupul respinge.