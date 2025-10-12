Haos politic în Franța. Premierul Sebastien Lecornu pierde un aliat cheie înainte de formarea guvernului

Franța a fost cuprinsă de instabilitate politică de când președintele Emmanuel Macron a convocat alegeri anticipate anul trecut, despre care spera că vor consolida puterea dar care au dus, în schimb, la un parlament divizat și la câștiguri politice pentru extrema dreaptă.

Macron l-a repus în funcție pe Lecornu vineri seară, la doar patru zile după ce premierul a demisionat și primul său guvern s-a prăbușit, ceea ce a stârnit indignare și promisiuni din partea oponenților de a răsturna orice nou cabinet, la prima ocazie.

Fost ministru al Apărării, Sebastien Lecornu trebuie acum să formeze un guvern care să prezinte un proiect de buget pentru 2026 înainte de termenul limită de marți, acordând parlamentului cele 70 de zile prevăzute de Constituție pentru a examina planul înainte de sfârșitul anului.

Sebastian Lecornu pierde un aliant important

Însă republicanii de dreapta (LR), un aliat politic cheie, i-au dat o lovitură șanselor sâmbătă, anunțând că nu vor face parte din noul guvern, ci vor coopera doar punctual pe proiectele de lege.

La rândul său, premierul s-a angajat să colaboreze cu toate mișcările politice principale și a promis că va selecta membri ai cabinetului care „nu sunt închiși de partide”.

Loial lui Macron, acesta a fost de acord, după demisie, să rămână încă două zile pentru a discuta cu toate partidele politice.

Citește pe Antena3.ro Oaia cu lână roz urmează să fie omologată anul viitor. Este o creație românească

Președintele francez urmează să călătorească, luni, în Egipt pentru a susține Acordul de pace în Gaza, mediat de Statele Unite - o călătorie care ar putea întârzia prezentarea proiectului de buget.

Renumirea lui Lecornu vine în contextul în care Franța se confruntă cu un blocaj politic și un impas parlamentar din cauza bugetului de austeritate, pe fondul creșterii datoriei publice.