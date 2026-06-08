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Xi Jinping vrea un „nou început” în relațiile cu Phenianul

de Redacția Jurnalul    |    08 Iun 2026   •   22:15
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Xi Jinping vrea un „nou început” în relațiile cu Phenianul
hepta/Xi Jinping vrea să recâștige controlul asupra Phenianului

Preşedintele chinez Xi Jinping l-a invitat luni pe omologul său nord-coreean, Kim Jong-un, să consolideze schimburile între cele două ţări în domeniile diplomaţiei, aplicării legii şi afacerilor militare în timpul întâlnirii lor de la Phenian, potrivit agenţiei de stat Xinhua, care nu menţionează denuclearizarea Coreei de Nord, relatează EFE.

"Partidul şi guvernul Chinei nu-şi vor schimba poziţia fermă de a acorda o mare importanţă prieteniei tradiţionale cu Coreea de Nord, sprijinului ferm acordat conducerii lui Kim Jong-un în cauza socialistă nord-coreeană, nici hotărârii ferme de a apăra interesele comune ale ambelor părţi şi un mediu strategic favorabil", a declarat Xi, potrivit agenţiei de presă chineze.

Liderul de la Beijing a avansat patru propuneri pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale, începând cu menţinerea unor schimburi la nivel înalt şi consolidarea încrederii politice, cu o intensificare a contactelor în domeniile diplomaţiei, aplicării legii şi afacerilor militare, precum şi a legăturilor între partidele aflate la guvernare.

Xi a pledat, de asemenea, pentru intensificarea cooperării în domenii precum comerţul, agricultura, construcţiile, ştiinţa şi tehnologia, asistenţa medicală şi sănătatea, şi a făcut apel să se profite de redeschiderea completă a punctelor de frontieră şi de reluare a zborurilor civile şi a trenurilor internaţionale de pasageri.

Nu în ultimul rând, preşedintele chinez a pledat pentru o coordonare strategică în baza principiului "echităţii şi justiţiei", cu care Beijingul caută să promoveze o guvernanţă internaţională "mai dreaptă şi mai echitabilă" pe plan internaţional.

Kim, la rândul său, a apreciat alegerea lui Xi de a efectua această vizită la Phenian, ceea ce - în opinia sa - reflectă importanţa pe care Beijingul o acordă relaţiei bilaterale, ceea ce reprezintă un "imens impuls" pentru Coreea de Nord, potrivit Xinhua.

Liderul nord-coreean a adăugat că, de la întâlnirea sa cu Xi la Beijing în septembrie 2025, legăturile bilaterale s-au dezvoltat intens în toate domeniile şi au produs beneficii tangibile pentru popoarele ambelor ţări.

Informaţiile difuzate de Xinhua despre întâlnirea Xi-Kim nu menţionează denuclearizarea Coreei de Nord, deşi Casa Albă a asigurat după recentul summit dintre Xi şi preşedintele american Donald Trump că amândoi împărtăşeau acest obiectiv.

Întâlnirea dintre Kim şi Xi a avut loc în timpul primei vizite a acestuia din urmă în Coreea de Nord după o pauză de şapte ani, o vizită de stat de două zile văzută ca o încercare a Beijingului de a-şi reafirma influenţa asupra Phenianului, conform observatorilor.

Xi caută astfel să reactiveze o relaţie care, în pofida alianţei sale istorice, a traversat etape de răcire în ultimul deceniu din cauza testelor nucleare nord-coreene şi a apropierii Chinei de Coreea de Sud, şi a Coreei de Nord de Rusia.

AGERPRES

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Subiecte în articol: xi jinping relaţii Phenian kim jong un
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