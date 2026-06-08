Xi Jinping vrea un „nou început” în relațiile cu Phenianul

"Partidul şi guvernul Chinei nu-şi vor schimba poziţia fermă de a acorda o mare importanţă prieteniei tradiţionale cu Coreea de Nord, sprijinului ferm acordat conducerii lui Kim Jong-un în cauza socialistă nord-coreeană, nici hotărârii ferme de a apăra interesele comune ale ambelor părţi şi un mediu strategic favorabil", a declarat Xi, potrivit agenţiei de presă chineze.



Liderul de la Beijing a avansat patru propuneri pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale, începând cu menţinerea unor schimburi la nivel înalt şi consolidarea încrederii politice, cu o intensificare a contactelor în domeniile diplomaţiei, aplicării legii şi afacerilor militare, precum şi a legăturilor între partidele aflate la guvernare.



Xi a pledat, de asemenea, pentru intensificarea cooperării în domenii precum comerţul, agricultura, construcţiile, ştiinţa şi tehnologia, asistenţa medicală şi sănătatea, şi a făcut apel să se profite de redeschiderea completă a punctelor de frontieră şi de reluare a zborurilor civile şi a trenurilor internaţionale de pasageri.



Nu în ultimul rând, preşedintele chinez a pledat pentru o coordonare strategică în baza principiului "echităţii şi justiţiei", cu care Beijingul caută să promoveze o guvernanţă internaţională "mai dreaptă şi mai echitabilă" pe plan internaţional.



Kim, la rândul său, a apreciat alegerea lui Xi de a efectua această vizită la Phenian, ceea ce - în opinia sa - reflectă importanţa pe care Beijingul o acordă relaţiei bilaterale, ceea ce reprezintă un "imens impuls" pentru Coreea de Nord, potrivit Xinhua.



Liderul nord-coreean a adăugat că, de la întâlnirea sa cu Xi la Beijing în septembrie 2025, legăturile bilaterale s-au dezvoltat intens în toate domeniile şi au produs beneficii tangibile pentru popoarele ambelor ţări.



Informaţiile difuzate de Xinhua despre întâlnirea Xi-Kim nu menţionează denuclearizarea Coreei de Nord, deşi Casa Albă a asigurat după recentul summit dintre Xi şi preşedintele american Donald Trump că amândoi împărtăşeau acest obiectiv.



Întâlnirea dintre Kim şi Xi a avut loc în timpul primei vizite a acestuia din urmă în Coreea de Nord după o pauză de şapte ani, o vizită de stat de două zile văzută ca o încercare a Beijingului de a-şi reafirma influenţa asupra Phenianului, conform observatorilor.



Xi caută astfel să reactiveze o relaţie care, în pofida alianţei sale istorice, a traversat etape de răcire în ultimul deceniu din cauza testelor nucleare nord-coreene şi a apropierii Chinei de Coreea de Sud, şi a Coreei de Nord de Rusia.

AGERPRES