Ciprian Ciucu denunță un blat politic: Guvernul lui Tomac, făcut în avantajul social-democraților

De asemenea, Ciucu, primar al Capitalei, îi reproşează lui Tomac faptul că nu a discutat în mod deschis în cadrul întâlnirii pe care a avut-o luni cu conducerea PNL.



Pe de altă parte, liderul liberal susţine că Tomac ar fi avut "întâlniri prealabile, ascunse şi neasumate" cu PSD.



"De ce spun acest lucru? Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi... Dar fisa mi-a picat atunci când ne-aţi spus despre dl. Ionaş la M. (Ministerul - n.r.) Dezvoltării. Nu aveţi cum să-mi explicaţi prin ce proces decizional aţi ajuns la dl. Ionaş, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejaţi interesele şi le-aţi pus ministerele pe care le vor ei la adăpost", a scris edilul general pe Facebook.



Ciucu adaugă că pe lista prezentată de Tomac figurează şi membri ai PNL "fără funcţii mari, dar cu istorie lungă" în partid.



"Fără sprijinul nostru, sunt acolo la iniţiativa dvs. Este vorba despre cele două doamne. Şi v-am spus atunci ce se va întâmpla: cum PSD are bani şi plăteşte presa mult, va împinge narativul că guvernul dvs. este guvernul PNL şi USR. Se vor folosi de două, trei, patru nume cu o istorie în PNL şi ne va pune guvernul dvs. în braţe, fără ca noi să fim parte a procesului prin care aţi fost desemnat să faceţi guvernul. Fix scenariul Cioloş! PSD vă va ataca, iar noi, mai cu bun simţ, nu vă vom ataca", se mai arată în postarea citată.



Totodată, Ciucu face referire la scenariul conform căruia un alt premier "tehnic" va fi nominalizat în locul lui Eugen Tomac, în cazul în care acesta nu va întruni susţinerea majorităţii parlamentare.



"Asta îmi arată o strategie clar asumată, concepută special pentru a exonera PSD de orice răspundere. Cu toată stima pe care v-o port, cu toată admiraţia pe care o am pentru domnii Papahagi, Burnete, Nicolescu... Vă rog, aveţi decenţa şi nu ne luaţi de proşti. PSD a făcut deja această greşeală! Arătaţi-ne un minim de respect şi nu ne insultaţi inteligenţa. Ne leagă o oarecare istorie; din deferenţă măcar, poate ar fi trebuit să discutaţi pe cinstite cu noi. Să ne spuneţi limitările, constrângerile - le ştim şi noi. Dar nu aşa, pentru că nu aşa se câştigă încrederea. Încrederea se câştigă spunând adevărul, discutând deschis. Am avertizat din timp că nu vom accepta tehnicieni roşii, deci... nu trebuia", mai scrie liderul liberal. AGERPRES