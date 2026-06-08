Blocaj politic total? Tomac spune că niciun partid nu susține formula sa de guvern

Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, Tomac a afirmat că toate formațiunile politice și-au prezentat propriile rezerve și condiții privind susținerea viitorului Executiv. „Niciun partid nu a fost pozitiv, să știți. Niciun partid. Fiecare partid a fost destul de aplicat pe linia pe care o consideră îndreptățit să o prezinte ca argument”, a declarat premierul desemnat.

Tomac a precizat că obiectivul său este formarea unui guvern tehnic, care să gestioneze problemele urgente ale țării și să reducă tensiunile politice. „Soluția pentru a ieși din această situație de blocaj și pentru a le oferi românilor o perspectivă imediată este să avem un guvern funcțional”, a afirmat acesta.

Potrivit premierului desemnat, formula propusă nu urmărește obiective politice sau electorale. „Intenționat am spus că soluția este un guvern tehnic, nu unul cu ambiții politice, pentru că avem câteva urgențe”, a explicat Tomac.

Premierul desemnat a confirmat că a avut discuții cu reprezentanții principalelor partide pro-occidentale și că va continua consultările și în zilele următoare. Referindu-se la întâlnirea cu liderii PNL, Tomac a spus că dialogul a fost direct, dar civilizat. „Mie îmi plac dialogurile directe. Nu fug de dialoguri directe”, a declarat el. Tomac a adăugat că înțelege poziția liberalilor, în contextul efectelor politice generate de moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului.

În ceea ce privește USR, premierul desemnat a descris discuțiile drept „serioase și consistente”, amintind colaborarea pe care a avut-o cu formațiunea în ultimii ani.

Potrivit lui Tomac, fiecare partid a venit la negocieri cu propriile cerințe. El a spus că PSD dorește să vadă mai întâi programul de guvernare și componența Executivului. În același timp, PNL și USR au exprimat rezerve privind o eventuală influență a PSD în viitorul Cabinet. „Fiecare partid a încercat să justifice pozițiile pe care le are în raport cu situația politică în care ne aflăm. Și, repet, eu le înțeleg”, a declarat premierul desemnat.

Tomac a susținut că România nu își poate permite prelungirea actualului blocaj politic. „Pentru a avansa, pentru a ieși din acest blocaj în care se află țara acum, avem nevoie de acțiune. Avem nevoie de un guvern”, a afirmat acesta.

Premierul desemnat și-a exprimat speranța că partidele parlamentare vor da dovadă de responsabilitate și vor susține învestirea noului Executiv. Consultările pentru formarea Guvernului urmează să continue în perioada următoare, înainte ca premierul desemnat să prezinte în Parlament echipa guvernamentală și programul de guvernare.

Tomac: Am reușit să adopt o rezoluție prin care UE va discuta despre restituirea tezaurului României

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că a reușit în 2024 să o adopte „o rezoluție, prin care Uniunea Europeană și-a asumat că va discuta despre restituirea tezaurului României aflat la Moscova”.

Invitat luni seara la Antena 3 CNN, premierul desemnat Eugen Tomac a vorbit despre tezaurul României aflat la Moscova.

„În urmă, cu doi ani de zile, am avut o dezbatere destul de serioasă în Parlamentul European, privind combaterea traficului de bunuri culturale sustrase ilicit din diferite state”, a menționat Tomac. „Dezbaterea era despre cum putem evita pe viitor diferite cazuri din acest domeniu”.

El a continuat că „am întrebat pe cei din Parlament și Comisie ce putem face pentru situația în care se află România și în cazul concret cu tezaurul pe care îl avem de mai bine de un secol în Rusia”.

„Pentru că la noi nu s-a sustras, noi pur și simplu l-am dus pe baza unei înțelegeri bilaterale și Moscova nu mai vrea să-l restituie niciodată înapoi”, a precizat premierul desemnat. „Am încercat să promovez o inițiativă extrem de importantă la nivel european, privind restituirea tezaurului României”.

„Și la Bruxelles și la București mi s-a spus că este imposibil acest lucru. Pentru că, în general, Uniunea Europeană adoptă decizii valabile pentru toate statele membre, nu preia proiecte naționale”, a explicat acesta.

El a prezicat că „nu m-a descurajat această abordare, ci din contră, m-a determinat să caut soluțiile cele mai potrivite pentru a convinge Parlamentul European și am avut o colaborare excepțională cu Banca Națională pe acest dosar”.

Tomac a declarat că a reușit „în 2024 să adopt cu o largă majoritate un raport al Parlamentului European, o rezoluție, prin care Uniunea Europeană și-a asumat că de acum încolo, în relația cu Federația Rusă, va discuta despre restituirea tezaului României aflat la Moscova”.

Premierul desemnat a concluzionat cu ideea că aceasta este „cea mai importantă rezoluție pe care Parlamentul European a adoptat-o cu privire la România”.

(sursa: Mediafax)