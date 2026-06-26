Hoți români au spart un celebru magazin de bijuterii din Helsinki în doar un minut. Imaginile surprinse de camere sunt incredibile

Hoți români au dat o lovitură de peste 580.000 de euro în centrul capitalei Finlandei. Jaful a fost surprins integral de camerele de supraveghere

O bandă de infractori români a organizat un jaf ca în filme în inima Helsinkiului, reușind să fure bijuterii și ceasuri în valoare de peste 580.000 de euro în numai un minut. Procurorii finlandezi susțin că suspecții au venit special în Finlanda pentru această lovitură, pregătind din timp fiecare etapă a operațiunii, potrivit iltalehti.fi.

Un jaf spectaculos petrecut în centrul capitalei Finlandei s-a încheiat cu o condamnare la închisoare pentru unul dintre membrii unei grupări de infractori de origine română. Potrivit anchetatorilor, banda a furat bijuterii și ceasuri de lux în valoare de peste 580.000 de euro din magazinul Holmasto, unul dintre cele mai cunoscute magazine de profil din Helsinki.

https://youtube.com/shorts/j1mcCiCoSRk?si=FgGAyU0us2iNIVAK

Procurorii susțin că gruparea a ajuns în Finlanda cu scopul exclusiv de a comite această infracțiune. Membrii bandei ar fi cumpărat din timp autoturisme, și-au procurat uneltele necesare spargerii și au studiat atent zona și magazinul înainte de atac.

Jaful a durat aproximativ un minut

Lovitura a avut loc pe 27 aprilie, pe strada Aleksanterinkatu, una dintre cele mai importante artere comerciale din Helsinki.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, trei indivizi au folosit un autoturism pentru a lovi suportul metalic montat în fața vitrinei magazinului. După ce geamul s-a spart, aceștia au pătruns imediat în interior.

Înarmați cu ciocane, au distrus vitrinele în care erau expuse bijuterii și ceasuri de lux, iar bunurile au fost îndesate rapid în saci. Întreaga operațiune a fost executată cu o precizie impresionantă și s-a încheiat în aproximativ 60 de secunde, după care cei trei au fugit cu mașina.

Un incident neprevăzut aproape le-a compromis planul

În timpul jafului, camerele de supraveghere au surprins un moment care ar fi putut schimba soarta operațiunii.

Unul dintre hoți a încercat să sară peste tejgheaua magazinului, însă sacul pe care îl transporta s-a răsturnat, iar o parte din obiectele furate s-au împrăștiat pe podea. Grăbit și conștient că fiecare secundă conta, acesta a ales să abandoneze o parte din pradă și să fugă împreună cu ceilalți complici.

Imaginile video au devenit una dintre probele importante analizate în timpul anchetei și al procesului.

Urmărire pe șosea după jaf

La scurt timp după spargere, polițiștii finlandezi au pornit în urmărirea autoturismului folosit la evadare.

Cursa s-a desfășurat până pe autostrada Lahdenväylä, unde suspecții au abandonat mașina utilizată pentru fugă. Doi dintre membrii grupării au reușit să dispară și sunt căutați în continuare.

În schimb, Leonard Iancu, în vârstă de 31 de ani, a fost găsit și arestat în apropierea vehiculului abandonat. Potrivit procurorilor, acesta făcea parte din gruparea care a planificat și executat jaful.

Clădire istorică, avariată în timpul atacului

Pe lângă prejudiciul uriaș produs magazinului de bijuterii, spargerea a provocat și distrugeri importante clădirii în care funcționează acesta.

Magazinul este amplasat în imobilul istoric Domus Litonii, construit în anii 1840 și considerat un edificiu cu valoare patrimonială în Helsinki.

Impactul autoturismului și distrugerile provocate în timpul spargerii au afectat structura clădirii, iar societatea care administrează imobilul a evaluat pagubele la aproape 9.000 de euro.

Peste patru ani de închisoare pentru unul dintre membrii bandei

Instanța din Helsinki l-a condamnat pe Leonard Iancu pentru furt calificat și distrugere calificată, stabilind o pedeapsă de patru ani și o lună de închisoare.

Totodată, acesta a fost obligat să achite și 600 de euro reprezentând partea de franșiză suportată de societatea care deține clădirea afectată de atac.

Anchetatorii consideră că întreaga operațiune a fost organizată minuțios și că gruparea a acționat profesionist, deplasându-se în Finlanda special pentru a comite jaful. Deși unul dintre participanți a fost condamnat, doi dintre complicii săi au reușit să scape după urmărirea poliției, iar autoritățile continuă investigațiile pentru identificarea și capturarea acestora.