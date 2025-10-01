Incendiu uriaș la cea mai mare rafinărie de petrol din nordul Rusiei

Ministerul Situațiilor de Urgență din Rusia a anunțat că flăcările au fost raportate în jurul orei locale 6:30, iar echipele de intervenție se află la fața locului pentru a limita extinderea incendiului, potrivit The Kyiv Independent.

Guvernatorul regiunii Iaroslavl, Mihail Yevraev, a confirmat incidentul, precizând că acesta este „provocat de om”, dar fără a detalia dacă este vorba despre un accident sau despre un act intenționat. Oficialul a subliniat că nu s-au înregistrat atacuri cu drone asupra regiunii.

Deocamdată nu există informații oficiale privind eventualele victime sau amploarea pagubelor. De asemenea, autoritățile nu au anunțat în ce măsură funcționarea rafinăriei va fi afectată.

Rafinăria Novo-Iaroslavski are o capacitate anuală de aproximativ 15 milioane de tone de țiței și joacă un rol strategic în aprovizionarea cu carburanți a nordului Rusiei. După izbucnirea războiului din Ucraina, instalația a fost atacată de mai multe ori cu drone.

(sursa: Mediafax)