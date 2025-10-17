Incident la Casa Albă: Trump înjură când este întrebat despre președintele Venezuelei

Liderul american Donald Trump a înjurat în momentul în care a fost întrebat despre președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Incidentul s-a produs la Casa Albă în timpul declarațiilor pe care Trump le-a făcut înainte de întâlnirea cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Conferința de presă de vineri a lui Donald Trump și Volodimir Zelenski s-a încheiat cu o înjurătură care nu are legătură cu războiul din Ucraina.

Donald Trump a fost întrebat despre președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Amterior, Maduro a făcut apel la pace cu SUA după ce Trump ar fi autorizat CIA să desfășoare operațiuni secrete în interiorul Venezuelei.

„A oferit totul. A oferit totul, aveți dreptate. Știți de ce? Pentru că nu vrea să se pună cu Statelor Unite (Because he doesn't want to f... around with the United States- declarația în engleză n.r.)”, potrivit Sky News.

Măsura poate permite agenției operațiuni variate, de la lovituri împotriva traficanților de droguri până la acțiuni menite să slăbească regimul lui Nicolás Maduro.

Și Casa Albă a confirmat că președintele Trump a aprobat o „presidential finding” care autorizează CIA să întreprindă operațiuni secrete în Venezuela. O astfel de autorizație oferă agenției un spectru larg de opțiuni operaționale în numele securității naționale, fără a cere aprobarea directă a Congresului.

(sursa: Mediafax)