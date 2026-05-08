Adio conversații secrete pe Instagram! Schimbarea care provoacă panică online

Instagram renunță la chat-urile criptate end-to-end. Ce se schimbă pentru mesajele private ale utilizatorilor

Meta a confirmat că Instagram va renunța la funcția de criptare end-to-end pentru mesajele private, o schimbare majoră care ridică semne de întrebare privind confidențialitatea utilizatorilor, potrivit Euronews. Decizia intră în vigoare din 8 mai și marchează o retragere importantă din strategia promovată în ultimii ani sub sloganul „viitorul este privat”.

Până acum, utilizatorii Instagram puteau activa opțional conversațiile protejate prin criptare end-to-end (E2EE), o tehnologie care permite doar expeditorului și destinatarului să citească mesajele. Odată cu eliminarea acestei funcții, toate conversațiile vor reveni la sistemul standard de criptare.

Astfel, Meta va putea avea acces la conținutul mesajelor atunci când va considera necesar, inclusiv la fotografii, videoclipuri și mesaje vocale trimise prin Direct Messages.

Ce este criptarea end-to-end și de ce este importantă

Criptarea end-to-end este considerată una dintre cele mai sigure metode de protejare a comunicațiilor online. Aceasta este folosită de aplicații precum WhatsApp, Signal, Facebook Messenger, iMessage sau Google Messages pentru a împiedica accesul terților la conversații.

Practic, mesajele sunt criptate pe dispozitivul expeditorului și pot fi decriptate doar pe dispozitivul destinatarului. Nici compania care operează platforma nu poate vedea conținutul conversațiilor.

În cazul Instagram, Meta introdusese această funcție ca opțiune și intenționa să o transforme în setare implicită. Însă planurile companiei s-au schimbat radical.

De ce renunță Meta la funcția de securitate

Meta susține că decizia a fost luată din cauza utilizării reduse a funcției de către utilizatori. Totuși, eliminarea criptării vine și pe fondul presiunilor tot mai mari din partea guvernelor și organizațiilor pentru protecția copiilor.

Criticii sistemelor criptate susțin că acestea pot îngreuna investigarea cazurilor de abuz și exploatare sexuală online. Un raport al Serviciului de Cercetare al Parlamentului European din 2023 avertiza că sistemele end-to-end pot ascunde dovezi importante în cazurile de abuz asupra minorilor.

Această dezbatere dintre protejarea vieții private și siguranța online a devenit una dintre cele mai controversate teme din industria tehnologică.

Ce se schimbă pentru utilizatorii Instagram

Începând cu 8 mai, utilizatorii nu vor mai putea activa conversațiile ultra-private pe Instagram. Toate mesajele vor funcționa pe baza criptării standard, ceea ce înseamnă că datele sunt protejate doar în timpul transferului dintre utilizator și platformă.

Deși acest tip de securitate este folosit pe scară largă de servicii precum Gmail sau TikTok, el nu oferă același nivel de confidențialitate ca criptarea end-to-end.

Experții avertizează că această schimbare ar putea facilita procesarea conținutului mesajelor pentru funcții bazate pe inteligență artificială sau pentru publicitate personalizată.

Meta a precizat anterior că mesajele private nu sunt folosite pentru antrenarea sistemelor sale de inteligență artificială, după apariția unor informații virale care sugerau contrariul.

Ce pot face utilizatorii pentru a-și proteja conversațiile

Utilizatorii care au folosit până acum funcția de criptare end-to-end pot descărca mesajele și fișierele media pe care doresc să le păstreze.

Specialiștii în securitate recomandă ca informațiile sensibile, precum date bancare, parole sau documente personale, să fie trimise doar prin aplicații unde criptarea end-to-end este activată implicit.

Pentru cei preocupați de confidențialitate, alternative precum WhatsApp sau Signal rămân în continuare printre cele mai sigure opțiuni pentru comunicare privată.