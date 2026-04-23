O instanță federală din SUA permite afișarea celor Zece Porunci în școlile din Texas

Curtea de Apel a SUA pentru al 5-lea circuit, cu sediul în New Orleans, a decis marți cu 9 voturi la 7 să susțină legea adoptată anul trecut în Texas, care obligă școlile publice să afișeze vizibil cele Zece Porunci în fiecare sală de clasă, informează Reuters.

Opinia majoritară, redactată de judecătorul Stuart Kyle Duncan, susține că legea nu încalcă principiul separării dintre stat și religie și nici libertatea religioasă.

Potrivit acestuia, legea nu impune practici religioase și nu sancționează persoanele care nu aderă la valorile exprimate în cele Zece Porunci.

De cealaltă parte, contestatarii au criticat dur decizia. Avocatul Jon Youngwood a declarat: „Hotărârea instanței contravine principiilor fundamentale ale Primului Amendament și autorității obligatorii a Curții Supreme a SUA. Primul Amendament protejează separarea bisericii de stat și libertatea familiilor de a alege cum, când și dacă să ofere copiilor lor instruire religioasă”.

Procurorul General din Texas, Ken Paxton, a spus că decizia instanței reprezintă „o mare victorie” și a declarat: „Cele Zece Porunci au avut un impact profund asupra națiunii noastre și este important ca elevii să învețe din ele în fiecare zi”.

În opinia separată, judecătoarea Irma Carrillo Ramirez a argumentat că instanța ar fi trebuit să respecte un precedent al Curții Supreme din 1980, care a declarat neconstituțională o lege similară din Kentucky.

(sursa: Mediafax)