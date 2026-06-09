„Insula lui Kushner” provoacă furie în Albania: mii de oameni protestează împotriva proiectului de lux al ginerelui lui Trump

De ce au ieșit albanezii în stradă? Insula militară secretă pe care Jared Kushner vrea să o transforme într-un paradis exclusivist

Mii de persoane au ieșit în stradă în Albania pentru a protesta împotriva unor proiecte turistice de lux asociate cu Jared Kushner și Ivanka Trump. În centrul controversei se află Insula Sazan, un fost avanpost militar italian și una dintre cele mai misterioase locații din Albania, care ar putea fi transformată într-o destinație exclusivistă pentru turiști bogați, potrivit Euronews.

Proteste de amploare împotriva unui proiect de miliarde

În weekend, mii de protestatari s-au adunat în capitala Tirana și în zona lagunei protejate Vjosa-Narta, situată pe coasta Adriaticii. Manifestanții susțin că proiectul de dezvoltare turistică amenință unul dintre cele mai importante ecosisteme din regiunea mediteraneană.

Participanții la protest au fluturat steaguri albaneze și au purtat flamingo roz gonflabile, devenite simbolul mișcării de opoziție. Mulțimea a scandat mesaje precum „Anulați proiectul!” și a afișat bannere cu sloganuri precum „Ivanka, pleacă acasă!” și „Albania nu este de vânzare”.

Nemulțumirea publică a transformat rapid proiectul într-un subiect politic și social major, atrăgând atenția presei internaționale.

Ce este „Insula lui Kushner”?

Expresia „Insula lui Kushner” este o denumire neoficială folosită de activiști și critici pentru a desemna Insula Sazan, o insulă aproape nelocuită din Marea Mediterană, aflată în sud-vestul Albaniei.

Numele a devenit popular după ce Jared Kushner, ginerele fostului președinte american Donald Trump, și-a anunțat intenția de a investi în dezvoltarea unui complex turistic de lux pe insulă.

Oponenții proiectului consideră că amploarea investiției ar putea schimba radical caracterul natural și istoric al insulei, motiv pentru care au început să o numească simbolic „Insula lui Kushner”.

O insulă cu o istorie militară impresionantă

Insula Sazan are o istorie strategică ce se întinde pe mai multe secole.

În perioada Imperiului Otoman, insula era aproape nelocuită, însă poziția sa geografică i-a conferit o importanță militară deosebită. După proclamarea independenței Albaniei, în 1912, controlul asupra insulei a devenit obiectul unor dispute regionale.

În 1914, Italia a ocupat insula, cunoscută de italieni sub numele de Saseno. După Primul Război Mondial, Sazan a fost cedată oficial Italiei și transformată într-o bază militară puternic fortificată.

În timpul regimului fascist condus de Benito Mussolini, pe insulă au fost construite cazărmi, instalații militare și sisteme de apărare de coastă menite să controleze accesul în Marea Adriatică.

După cel de-Al Doilea Război Mondial, insula a revenit Albaniei și a devenit una dintre cele mai secrete locații militare ale regimului comunist condus de Enver Hoxha.

Cu o suprafață de aproximativ 5,7 kilometri pătrați, Sazan este cea mai mare insulă a Albaniei. Ea este cunoscută pentru litoralul sălbatic, tunelurile militare abandonate și sutele de buncăre construite în perioada Războiului Rece.

Ce rol joacă Jared Kushner în proiect

Jared Kushner, soțul Ivankăi Trump și fost consilier la Casa Albă, susține dezvoltarea prin intermediul firmei sale de investiții, Affinity Partners.

Planul propus are o valoare estimată la aproximativ 1,4 miliarde de euro și prevede transformarea unei părți a insulei într-un complex exclusivist care ar include hoteluri de lux, vile private, apartamente premium, un port de agrement și alte facilități destinate turiștilor cu venituri ridicate.

Autoritățile albaneze susțin proiectul, argumentând că acesta ar putea genera locuri de muncă, investiții străine și venituri importante din turism.

Promotorii investiției îl descriu drept un „eco-resort” de înaltă clasă, orientat către turiști internaționali cu putere mare de cumpărare.

De ce se opun activiștii și ecologiștii

Criticii proiectului avertizează că dezvoltarea unei infrastructuri turistice de asemenea dimensiuni ar putea afecta ecosisteme fragile și habitate naturale de mare importanță.

În special, organizațiile de mediu sunt preocupate de impactul asupra lagunei Vjosa-Narta, una dintre cele mai valoroase zone de biodiversitate din bazinul mediteranean.

Ecologiștii acuză lipsa de transparență în procesul de aprobare și susțin că autoritățile nu au oferit suficiente garanții privind protejarea mediului.

Pentru mulți albanezi, disputa depășește problema ecologică și ridică întrebări despre viitorul patrimoniului natural al țării și despre modul în care sunt administrate resursele publice.

Unde se află Insula Sazan

Insula Sazan este situată în largul coastei sud-vestice a Albaniei, în apropierea orașului Vlora, exact în punctul în care Marea Adriatică întâlnește Marea Ionică.

Poziționată de-a lungul faimoasei Riviere Albaneze, una dintre destinațiile turistice cu cea mai rapidă dezvoltare din Europa, insula se află vizavi de „călcâiul” Italiei și ocupă un loc strategic între cele două mări.

Tocmai această combinație dintre frumusețea naturală, valoarea istorică și poziția geografică excepțională a transformat Insula Sazan într-unul dintre cele mai disputate proiecte de dezvoltare din regiune și într-un nou punct de tensiune între investitori, autorități și societatea civilă din Albania.