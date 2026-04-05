Analiză Foreign Affairs: Iranul ar trebui să declare victoria și să negocieze un acord amplu cu SUA

Iranul, în punctul de cotitură: analiza Foreign Affairs care schimbă calculele războiului

Iranul ar trebui să își capitalizeze poziția obținută în confruntarea cu Statele Unite și Israel pentru a forța un acord de amploare, nu pentru a prelungi conflictul, susține o analiză publicată de Foreign Affairs. Autorul descrie rezistența Teheranului drept „un moment istoric” și avertizează că fereastra diplomatică ar putea fi limitată.

Rezistența Teheranului schimbă calculul strategic

Potrivit analizei, deși Iranul a fost supus timp de săptămâni bombardamentelor americane și israeliene, structurile de conducere au rămas intacte, iar capacitatea de reacție militară nu a fost anihilată. În aceste condiții, obiectivul Washingtonului și al Tel Avivului de a forța capitularea Teheranului nu a fost atins, iar confruntarea a intrat într-un impas costisitor pentru inițiatori.

Autorul consideră că această situație oferă Iranului o oportunitate rară de a negocia dintr-o poziție de forță, în loc să riște o escaladare cu efecte imprevizibile în întreaga regiune.

Presiune internă pentru continuarea războiului

În interiorul Iranului, o parte a populației susține continuarea confruntării până la pedepsirea adversarilor, pe fondul neîncrederii persistente în Statele Unite și al experiențelor negative din negocierile anterioare.

Cu toate acestea, analiza avertizează că extinderea conflictului ar duce inevitabil la pierderi suplimentare de vieți omenești, distrugeri masive ale infrastructurii civile și riscul unui război regional de amploare.

Propunerea-cheie: „să ia victoria” și să negocieze

În acest context, articolul recomandă ca Teheranul să „ia victoria” și să deschidă negocieri pentru un acord cuprinzător. O simplă încetare a focului este considerată insuficientă și fragilă, incapabilă să rezolve cauzele profunde ale tensiunilor dintre Washington și Teheran.

Analiza pledează pentru un acord amplu care să includă simultan mai multe dosare sensibile: programul nuclear iranian, securitatea regională, libertatea navigației în Golf și reintegrarea economică a Iranului.

Dosarul nuclear și sancțiunile, în centrul negocierilor

Printre măsurile propuse se numără limitarea programului nuclear al Iranului și acceptarea unei monitorizări internaționale permanente, în schimbul eliminării sancțiunilor impuse de Statele Unite.

Autorul sugerează inclusiv crearea unui consorțiu regional pentru îmbogățirea combustibilului nuclear, cu participarea Iranului, a statelor din Golf și a marilor puteri, precum China, Rusia și Statele Unite.

De asemenea, sunt menționate redeschiderea Strâmtoarea Hormuz și reluarea cooperării economice și tehnologice între cele două state ca elemente esențiale ale unui posibil acord.

O nouă arhitectură de securitate în Orientul Mijlociu

Analiza subliniază că actualul conflict a evidențiat limitele soluției militare și a pus sub semnul întrebării eficiența sistemului de securitate bazat exclusiv pe prezența americană în regiune.

În acest context, statele arabe din Golf ar putea deveni parte a unei noi formule de securitate regională, alături de Iran și actorii internaționali relevanți.

Mesaje contradictorii de la Casa Albă

Textul îl menționează și pe Donald Trump, despre care afirmă că a transmis semnale contradictorii în privința negocierilor. Potrivit analizei, presiunile interne, inclusiv cele generate de creșterea prețurilor la energie, ar putea împinge administrația americană către un compromis diplomatic.

O oportunitate rară pentru un acord istoric

În concluzie, articolul susține că actualul război a creat, paradoxal, o oportunitate pentru un acord durabil între Iran și Statele Unite. În ciuda neîncrederii profunde dintre părți, realitățile de pe teren ar putea favoriza o soluție politică menită să închidă un conflict care durează de decenii.

